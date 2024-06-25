Цукор додає закруткам не тільки солодкого смаку – він виступає консервантом, завдяки якому продукти можуть довго зберігатися. Проте не лише цукор тут зарадить. Є інші альтернативні продукти, які використовували наші предки.

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Як варити варення без цукру

Наші бабусі готували запашне та таке смачне варення, використовуючи прадавні методи. Вони випаровували ягоди в печі до густини протягом 5 − 6 годин. Зараз таким методом можна приготувати варення у духовці.

Для цього потрібно взяти чисті та сухі ягоди та розтерти до стану кашки. Це може бути чорниця, полуниця, суниця, малина чи смородина. До ягід додайте меду та ретельно перемішайте. Перекладіть отриману суміш у глечик або невелику діжку, обв’яжіть папером або тканиною і залиште на зберігання в холодному місці.

Особливе варення / Фото pexels

Також можна скористатися ще одним варіантом. Приготуйте кашку тим самим способом. Перед тим як перекласти її в глечик чи банку, проваріть суміш кілька хвилин разом із медом.

Що можна додати в варення замість цукру

Замість цукру можна використовувати ксиліт. Це натуральний підсолоджувач, отриманий з березової кори. Його ще часто називають березовим цукром.

Також можна використовувати еритрит. Скорочена назва еритритолу, одного з найпопулярніших низькокалорійних цукрозамінників без запаху і яскраво вираженого смаку. Його виробляють шляхом зброджування дріжджами глюкози з рослин з високим вмістом крохмалю – кукурудзи, тапіоки та інших.

Як зберігати варення без цукру

Дуже важливо, щоб варення, приготоване без цукру, зберігалося в ретельно вимитих та висушених банках і в холодному місці.

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