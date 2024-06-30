Вкусность для зимних угощений: как приготовить варенье из смородины
30 июня 2024, 19:55Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Варенье из смородины –это настоящее сокровище летнего сезона. Это лакомство сохраняет в себе свежесть и аромат маленьких ягод.
Такое варенье имеет яркий цвет и насыщенный вкус, что делает его прекрасным дополнением к чаю, выпечки. Готовить джем легко, и этот процесс приносит настоящее удовольствие, ведь результатом становится вкусный продукт.
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Варенье из смородины
- Время: 1 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм свежей смородины;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды.
Приготовление:
- Смородину помойте и обсушите. Удалите веточки и листочки.
- Теперь беремся за сироп.
- В большой кастрюле смешайте сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Добавьте смородину к сиропу и снова доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите на среднем огне, помешивая, около 20 – 30 минут, пока варенье не станет густым.
- Капните немного варенья на холодную тарелку. Если капля не растекается, варенье готово.
- Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками.
- Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.