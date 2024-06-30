Таке варення має яскравий колір та насичений смак, що робить його чудовим доповненням до чаю, випічки. Готувати джем легко, і цей процес приносить справжнє задоволення, адже результатом стає смачний продукт.
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Варення зі смородини
- Час: 1 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Смородину помийте та обсушіть. Видаліть гілочки та листочки.
- Тепер беремося за сироп.
- У великій каструлі змішайте цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте смородину до сиропу і знову доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні, помішуючи, близько 20 – 30 хвилин, доки варення не стане густим.
- Капніть трохи варення на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, варення готове.
- Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками.
- Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.