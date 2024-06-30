Таке варення має яскравий колір та насичений смак, що робить його чудовим доповненням до чаю, випічки. Готувати джем легко, і цей процес приносить справжнє задоволення, адже результатом стає смачний продукт.

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Варення зі смородини

  • Час: 1 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Смородину помийте та обсушіть. Видаліть гілочки та листочки.
  2. Тепер беремося за сироп.
  3. У великій каструлі змішайте цукор і воду.
  4. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
  5. Додайте смородину до сиропу і знову доведіть до кипіння.
  6. Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні, помішуючи, близько 20 – 30 хвилин, доки варення не стане густим.
  7. Капніть трохи варення на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, варення готове.
  8. Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками.
  9. Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.