Вы можете использовать как целую курицу, так и окорочка или голени. Главное потом хорошо выбрать все кости.
Попробуйте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью
Домашняя вареная колбаса – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа + 4 часа для стабилизации
- Порций: 10
Приготовление:
- Курицу залейте холодной водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, добавьте обжаренные до золотистости морковь и лук.
- Также положите в бульон лавровый лист, перец горошек и соль. Варите еще 1,5 часа. Тогда же начните варить свеклу.
- Через полтора часа извлеките овощи и курицу из кастрюли, но оставьте бульон на огне. Варите его, пока он не уменьшится в объеме в 2 – 3 раза – должно остаться примерно 400 миллилитров.
- Лук и морковь выбросьте, а из курицы уберите все кости. В горячем бульоне растворите желатин, добавьте мясо курицы, 3 столовые ложки сока из свеклы и все специи – паприку, кориандр, мускатный орех и перец.
- Измельчите блендером до однородности. Перелейте смесь в бутылку с отрезанным горлом, накройте пленкой и спрячьте в холодильник на 4 часа, чтобы колбаса остыла и схватилась.