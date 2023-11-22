Вы можете использовать как целую курицу, так и окорочка или голени. Главное потом хорошо выбрать все кости.

Попробуйте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Домашняя вареная колбаса – пошаговый рецепт

Время : 2 часа + 4 часа для стабилизации

: 2 часа + 4 часа для стабилизации Порций: 10

Ингредиенты:

– 800 граммов курицы;

– 400 миллилитров бульона (которые получите с 1,5 литра воды);

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 свекла;

– 2 – 3 лавровых листа;

– 1 столовая ложка соли;

– 10 горошин черного перца;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 0,5 чайной ложки молотого черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки мускатного ореха;

– 30 граммов желатина.

Приготовление:

Курицу залейте холодной водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, добавьте обжаренные до золотистости морковь и лук. Также положите в бульон лавровый лист, перец горошек и соль. Варите еще 1,5 часа. Тогда же начните варить свеклу. Через полтора часа извлеките овощи и курицу из кастрюли, но оставьте бульон на огне. Варите его, пока он не уменьшится в объеме в 2 – 3 раза – должно остаться примерно 400 миллилитров. Лук и морковь выбросьте, а из курицы уберите все кости. В горячем бульоне растворите желатин, добавьте мясо курицы, 3 столовые ложки сока из свеклы и все специи – паприку, кориандр, мускатный орех и перец. Измельчите блендером до однородности. Перелейте смесь в бутылку с отрезанным горлом, накройте пленкой и спрячьте в холодильник на 4 часа, чтобы колбаса остыла и схватилась.

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить идеальный бефстроганов – по этому рецепту мясо всегда получается сочным.