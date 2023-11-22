Ви можете використовувати як цілу курку, так і стегенця чи гомілки. Головне потім гарно вибрати всі кістки.
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Домашня варена ковбаса – покроковий рецепт
- Час: 2 години + 4 години на стабілізацію
- Порцій: 10
Приготування:
- Курку залийте холодною водою та поставте на плиту. Коли вода закипить, додайте обсмажені до золотавості моркву та цибулю.
- Також покладіть в бульйон лавровий лист, перець горошок і сіль. Варіть ще 1,5 години. Тоді ж почніть варити буряк.
- Через півтори години витягніть овочі та курку з каструлі, але бульйон залиште на вогні. Варіть його, поки він не зменшиться в об'ємі у 2 – 3 рази – має залишитися приблизно 400 мілілітрів.
- Цибулю та моркву викиньте, а з курки заберіть всі кістки. В гарячому бульйоні розчиніть желатин, додайте м'ясо курки, 3 столові ложки соку з буряка та всі спеції – паприку, коріандр, мускатний горіх і перець.
- Подрібніть блендером до однорідності. Перелийте суміш у пляшку з відрізаним горлом, накрийте плівкою і заховайте в холодильник на 4 години, аби ковбаса захолола і схопилася.