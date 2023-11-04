Домашнее виноделие дает множество возможностей для творческого опыта. Кроме винограда, вино можно изготовить из различных фруктов и ягод, таких как клубника, вишня, черника или даже из апельсинов и яблок.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.

Вино из яблок

Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 килограммов яблок;

– 2 литра дистиллированной воды;

– 1,6 килограмма сахара.

Приготовление:

Промойте яблоки, очистите его от поврежденных мест и уберите сердцевину.

Далее их следует измельчить через мясорубку или соковыжималку.

Яблочное пюре в большой посуде и накройте марлей.

Перемешивайте массу каждые 8 – 12 часов в течение трех дней.

Удалите шелуху (шкурку).

Влейте воду и добавьте половину сахара.

Далее жидкость следует перелить в специальную емкость для брожения (она должна иметь гидрозатвор или ее шейку следует накрыть перчаткой).

По истечении 4 суток необходимо открыть гидрозатвор и с помощью трубки слить 200 миллилитров сусла.

В сусле растворить еще 400 грамм сахара и добавить сусло обратно в вино.

Закройте затвор и дайте настояться еще 4 дня.

Повторите процедуру с суслом.

Оставьте вино бродить при температуре 20 – 22 градусов (не ниже 18 и не выше 24 градусов).

Как только вино перестанет бродить (после 40 дней), то затвор перестанет булькать (перчатка сдувается).

Вылейте вино в новую емкость, плотно закройте и дайте настояться.

Каждые пару недель следует отделять вино от осадка.

Как только напиток станет прозрачным – разлейте по бутылкам и отправьте в холодное место для хранения.

Вино из варенья

Время: 5 часов

5 часов Порций : 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 1 литр варенья;

– 100 граммов изюма.

Приготовление:

В чистую и сухую трехлитровую банку выложите варенье, изюм и залейте водой.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Банку накройте марлей и поставьте в теплом месте.

Для получения идеального результата заготовку следует перемешивать один раз в день.

Через 5 дней с поверхности смеси уберите всплывшие ягоды и процедите жидкость через марлю.

Перелейте вино в другую банку и накройте перчаткой, а в одном из пальцев проколите дырочку.

Оставьте банку при комнатной температуре на два месяца или пока процесс брожения полностью не закончится.

Готовое вино перелейте в другую тару и плотно укупорите.

Его нужно оставить в прохладном месте не менее 6 месяцев.

Каждые 20 дней процеживайте и переливайте в чистую емкость. Важно не касаться осадка на дне.

Когда не будет осадка, напиток готов.

Подробная инструкция: как приготовить вино дома.