Домашнее виноделие дает множество возможностей для творческого опыта. Кроме винограда, вино можно изготовить из различных фруктов и ягод, таких как клубника, вишня, черника или даже из апельсинов и яблок.
Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.
Вино из яблок
- Время: 5 часов
- Порций: 6
Приготовление:
- Промойте яблоки, очистите его от поврежденных мест и уберите сердцевину.
- Далее их следует измельчить через мясорубку или соковыжималку.
- Яблочное пюре в большой посуде и накройте марлей.
- Перемешивайте массу каждые 8 – 12 часов в течение трех дней.
- Удалите шелуху (шкурку).
- Влейте воду и добавьте половину сахара.
- Далее жидкость следует перелить в специальную емкость для брожения (она должна иметь гидрозатвор или ее шейку следует накрыть перчаткой).
- По истечении 4 суток необходимо открыть гидрозатвор и с помощью трубки слить 200 миллилитров сусла.
- В сусле растворить еще 400 грамм сахара и добавить сусло обратно в вино.
- Закройте затвор и дайте настояться еще 4 дня.
- Повторите процедуру с суслом.
- Оставьте вино бродить при температуре 20 – 22 градусов (не ниже 18 и не выше 24 градусов).
- Как только вино перестанет бродить (после 40 дней), то затвор перестанет булькать (перчатка сдувается).
- Вылейте вино в новую емкость, плотно закройте и дайте настояться.
- Каждые пару недель следует отделять вино от осадка.
- Как только напиток станет прозрачным – разлейте по бутылкам и отправьте в холодное место для хранения.
Вино из варенья
- Время: 5 часов
- Порций : 4
Приготовление:
- В чистую и сухую трехлитровую банку выложите варенье, изюм и залейте водой.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Банку накройте марлей и поставьте в теплом месте.
- Для получения идеального результата заготовку следует перемешивать один раз в день.
- Через 5 дней с поверхности смеси уберите всплывшие ягоды и процедите жидкость через марлю.
- Перелейте вино в другую банку и накройте перчаткой, а в одном из пальцев проколите дырочку.
- Оставьте банку при комнатной температуре на два месяца или пока процесс брожения полностью не закончится.
- Готовое вино перелейте в другую тару и плотно укупорите.
- Его нужно оставить в прохладном месте не менее 6 месяцев.
- Каждые 20 дней процеживайте и переливайте в чистую емкость. Важно не касаться осадка на дне.
- Когда не будет осадка, напиток готов.