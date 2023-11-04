Домашнее виноделие дает множество возможностей для творческого опыта. Кроме винограда, вино можно изготовить из различных фруктов и ягод, таких как клубника, вишня, черника или даже из апельсинов и яблок.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.

Вино из яблок

  • Время: 5 часов
  • Порций: 6

Приготовление:

  • Промойте яблоки, очистите его от поврежденных мест и уберите сердцевину.
  • Далее их следует измельчить через мясорубку или соковыжималку.
  • Яблочное пюре в большой посуде и накройте марлей.
  • Перемешивайте массу каждые 8 – 12 часов в течение трех дней.
  • Удалите шелуху (шкурку).
  • Влейте воду и добавьте половину сахара.
  • Далее жидкость следует перелить в специальную емкость для брожения (она должна иметь гидрозатвор или ее шейку следует накрыть перчаткой).
  • По истечении 4 суток необходимо открыть гидрозатвор и с помощью трубки слить 200 миллилитров сусла.
  • В сусле растворить еще 400 грамм сахара и добавить сусло обратно в вино.
  • Закройте затвор и дайте настояться еще 4 дня.
  • Повторите процедуру с суслом.
  • Оставьте вино бродить при температуре 20 – 22 градусов (не ниже 18 и не выше 24 градусов).
  • Как только вино перестанет бродить (после 40 дней), то затвор перестанет булькать (перчатка сдувается).
  • Вылейте вино в новую емкость, плотно закройте и дайте настояться.
  • Каждые пару недель следует отделять вино от осадка.
  • Как только напиток станет прозрачным – разлейте по бутылкам и отправьте в холодное место для хранения.

Вино из варенья

  • Время: 5 часов
  • Порций : 4

Приготовление:

  • В чистую и сухую трехлитровую банку выложите варенье, изюм и залейте водой.
  • Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  • Банку накройте марлей и поставьте в теплом месте.
  • Для получения идеального результата заготовку следует перемешивать один раз в день.
  • Через 5 дней с поверхности смеси уберите всплывшие ягоды и процедите жидкость через марлю.
  • Перелейте вино в другую банку и накройте перчаткой, а в одном из пальцев проколите дырочку.
  • Оставьте банку при комнатной температуре на два месяца или пока процесс брожения полностью не закончится.
  • Готовое вино перелейте в другую тару и плотно укупорите.
  • Его нужно оставить в прохладном месте не менее 6 месяцев.
  • Каждые 20 дней процеживайте и переливайте в чистую емкость. Важно не касаться осадка на дне.
  • Когда не будет осадка, напиток готов.