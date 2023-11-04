Домашнє виноробство дає безліч можливостей для творчого експерименту. Окрім винограду, вино можна виготовити з різних фруктів та ягід, таких як полуниця, вишня, чорниця, або навіть з апельсинів та яблук.
Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками
Вино з яблук
- Час: 5 годин
- Порцій: 6
Приготування:
- Промийте яблука, очистіть від пошкоджених місць і приберіть серцевину.
- Далі їх слід подрібнити через м'ясорубку або соковижималку.
- Яблучне пюре помість у великий посуд та накрийте марлею.
- Перемішуйте масу кожні 8 – 12 годин впродовж трьох днів.
- Видаліть лушпиння (шкірку).
- Влийте воду і додайте половину цукру.
- Далі рідину слід перелити у спеціальну ємність для бродіння (вона повинна мати гідрозатвори або її шийку слід накрити рукавичкою).
- По закінченню 4 діб необхідно відкрити гідрозатвор і з допомогою трубки злити 200 мілілітрів сусла.
- В суслі розчинити ще 400 грамів цукру і додати сусло назад у вино.
- Закрийте затвор і дайте настояти ще 4 дні.
- Повторіть процедуру з суслом.
- Залиште вино бродити при температурі 20 – 22 градуси (не нижче 18 і не вище 24 градусів).
- Як тільки вино перестане бродити (після 40 днів), то затвор перестане булькати (рукавичка здується).
- Вилийте вино в нову ємність, щільно закрийте і дайте настояти.
- Кожні пару тижнів слід відокремлювати вино від осаду.
- Як тільки напій стане прозорим – розлийте по пляшках і відправте в прохолодне місце для зберігання.
Вино з варення
- Час: 5 годин
- Порцій: 4
Приготування:
- У чисту та суху трилітрову банку викладіть варення, родзинки та залийте водою.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Банку накрийте марлею та поставте в теплому місці.
- Для отримання ідеального результату заготовку слід перемішувати один раз на день.
- Через 5 днів з поверхні суміші приберіть ягоди, що поспливали, і процідіть рідину через марлю.
- Перелийте вино в іншу банку та накрийте її рукавичкою, а в одному з пальців проколіть дірочку.
- Залиште банку за кімнатної температури на два місяці або поки процес бродіння повністю не закінчиться.
- Готове вино перелийте у іншу тару та щільно закупорте.
- Його необхідно залишити у прохолодному місці не менше 6 місяців.
- Кожні 20 днів проціджуйте й переливайте в чисту ємність. Важливо не торкатись осаду на дні.
- Коли не буде осаду, напій готовий.