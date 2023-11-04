Домашнє виноробство дає безліч можливостей для творчого експерименту. Окрім винограду, вино можна виготовити з різних фруктів та ягід, таких як полуниця, вишня, чорниця, або навіть з апельсинів та яблук.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Вино з яблук

  • Час: 5 годин
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Промийте яблука, очистіть від пошкоджених місць і приберіть серцевину.
  • Далі їх слід подрібнити через м'ясорубку або соковижималку.
  • Яблучне пюре помість у великий посуд та накрийте марлею.
  • Перемішуйте масу кожні 8 – 12 годин впродовж трьох днів.
  • Видаліть лушпиння (шкірку).
  • Влийте воду і додайте половину цукру.
  • Далі рідину слід перелити у спеціальну ємність для бродіння (вона повинна мати гідрозатвори або її шийку слід накрити рукавичкою).
  • По закінченню 4 діб необхідно відкрити гідрозатвор і з допомогою трубки злити 200 мілілітрів сусла.
  • В суслі розчинити ще 400 грамів цукру і додати сусло назад у вино.
  • Закрийте затвор і дайте настояти ще 4 дні.
  • Повторіть процедуру з суслом.
  • Залиште вино бродити при температурі 20 – 22 градуси (не нижче 18 і не вище 24 градусів).
  • Як тільки вино перестане бродити (після 40 днів), то затвор перестане булькати (рукавичка здується).
  • Вилийте вино в нову ємність, щільно закрийте і дайте настояти.
  • Кожні пару тижнів слід відокремлювати вино від осаду.
  • Як тільки напій стане прозорим – розлийте по пляшках і відправте в прохолодне місце для зберігання.

Вино з варення

  • Час: 5 годин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • У чисту та суху трилітрову банку викладіть варення, родзинки та залийте водою.
  • Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  • Банку накрийте марлею та поставте в теплому місці.
  • Для отримання ідеального результату заготовку слід перемішувати один раз на день.
  • Через 5 днів з поверхні суміші приберіть ягоди, що поспливали, і процідіть рідину через марлю.
  • Перелийте вино в іншу банку та накрийте її рукавичкою, а в одному з пальців проколіть дірочку.
  • Залиште банку за кімнатної температури на два місяці або поки процес бродіння повністю не закінчиться.
  • Готове вино перелийте у іншу тару та щільно закупорте.
  • Його необхідно залишити у прохолодному місці не менше 6 місяців.
  • Кожні 20 днів проціджуйте й переливайте в чисту ємність. Важливо не торкатись осаду на дні.
  • Коли не буде осаду, напій готовий.