Домашнє виноробство дає безліч можливостей для творчого експерименту. Окрім винограду, вино можна виготовити з різних фруктів та ягід, таких як полуниця, вишня, чорниця, або навіть з апельсинів та яблук.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Вино з яблук

Час : 5 годин

: 5 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 кілограмів яблук;

– 2 літри дистильованої води;

– 1,6 кілограма цукру.

Приготування:

Промийте яблука, очистіть від пошкоджених місць і приберіть серцевину.

Далі їх слід подрібнити через м'ясорубку або соковижималку.

Яблучне пюре помість у великий посуд та накрийте марлею.

Перемішуйте масу кожні 8 – 12 годин впродовж трьох днів.

Видаліть лушпиння (шкірку).

Влийте воду і додайте половину цукру.

Далі рідину слід перелити у спеціальну ємність для бродіння (вона повинна мати гідрозатвори або її шийку слід накрити рукавичкою).

По закінченню 4 діб необхідно відкрити гідрозатвор і з допомогою трубки злити 200 мілілітрів сусла.

В суслі розчинити ще 400 грамів цукру і додати сусло назад у вино.

Закрийте затвор і дайте настояти ще 4 дні.

Повторіть процедуру з суслом.

Залиште вино бродити при температурі 20 – 22 градуси (не нижче 18 і не вище 24 градусів).

Як тільки вино перестане бродити (після 40 днів), то затвор перестане булькати (рукавичка здується).

Вилийте вино в нову ємність, щільно закрийте і дайте настояти.

Кожні пару тижнів слід відокремлювати вино від осаду.

Як тільки напій стане прозорим – розлийте по пляшках і відправте в прохолодне місце для зберігання.

Вино з варення

Час: 5 годин

5 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 1 літр варення;

– 100 грамів родзинок.

Приготування:

У чисту та суху трилітрову банку викладіть варення, родзинки та залийте водою.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Банку накрийте марлею та поставте в теплому місці.

Для отримання ідеального результату заготовку слід перемішувати один раз на день.

Через 5 днів з поверхні суміші приберіть ягоди, що поспливали, і процідіть рідину через марлю.

Перелийте вино в іншу банку та накрийте її рукавичкою, а в одному з пальців проколіть дірочку.

Залиште банку за кімнатної температури на два місяці або поки процес бродіння повністю не закінчиться.

Готове вино перелийте у іншу тару та щільно закупорте.

Його необхідно залишити у прохолодному місці не менше 6 місяців.

Кожні 20 днів проціджуйте й переливайте в чисту ємність. Важливо не торкатись осаду на дні.

Коли не буде осаду, напій готовий.

Детальна інструкція: як приготувати вино вдома.