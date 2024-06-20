Вино из вишен является частью традиционного украинского быта и изготавливается по разным рецептам, которые варьируются в зависимости от региона. Например, существуют рецепты, где вишневый сок смешивают с другими фруктовыми соками для нормализации кислотности и добавляют сахар для регулирования процесса брожения и достижения желаемой крепости вина.

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Вино из вишен

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Благородный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 3 – 4 килограмма вишен;

– 2 килограмма сахара;

– 4 литра воды;

– винные дрожжи (количество согласно инструкции на упаковке);

– густой мешок или марля для ферментации;

– фильтр для вина или марля.

Приготовление:

Растворите сахар в воде, нагревая на среднем огне и помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения, снимите с огня и оставьте остыть до комнатной температуры. Добавьте измельченные вишни к сиропу. По желанию можно добавить винные дрожжи для улучшения процесса фильтрации вина. Хорошо перемешайте. Положите мешок или марлю на горловину сосуда и закрепите его резинкой, чтобы предотвратить попадание насекомых. Поставьте сок в прохладное и темное место на 7 – 10 дней, ежедневно перемешивая. Когда появятся пузырьки, это будет свидетельствовать о превращении сахаров в алкоголь. Процедите массу через сито или марлю. Дайте соку отстояться в течение нескольких часов, чтобы осадок осел на дно сосуда. Перелейте полученный сок в винный сосуд с узким горлом. Оставьте вино в этом сосуде на 2 – 3 недели для созревания. После созревания перелейте вино в чистые бутылки и укупорьте их пробками. Храните вино в прохладном и темном месте в течение нескольких месяцев для дальнейшего созревания и развития вкуса и аромата.

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