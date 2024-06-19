Это блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Кабачки в сочетании с другими сезонными ингредиентами создают гармоничное и вкусное рагу, которое непременно понравится всей семье.
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Рагу из кабачков
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Кабачок помойте, обрежьте кончики, нарежьте кубиками и отложите.
- В широкой, большей кастрюле или глубокой сковороде обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
- Добавьте нарезанный кубиками бекон (со срезанной твердой кожурой) и жарьте, периодически помешивая, около 5 минут.
- Срежьте зеленые листья лука-порея, оставив белую и светло-зеленую части. Промойте, обсушите и разрежьте вдоль на 4 части, затем поперек на ломтики.
- Добавьте к обжаренному бекону и перемешайте.
- Всыпьте тертый чеснок и жарьте, помешивая, 2 минуты.
- Накройте крышкой и тушите примерно 3 минуты, пока лук-порей не размякнет.
- Откройте кастрюлю, влейте бульон и добавьте паприку.
- Варите, периодически помешивая, примерно 3 минуты.
- Добавьте цуккини, перемешайте, посолите и поперчите.
- Варите, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут, пока цуккини не размягчится.
- На полпути добавьте перец, нарезанный кубиками.
- Помидор очистите от кожуры и нарежьте четвертинками.
- Удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Добавьте его в блюдо вместе с томатной пастой.
- Готовьте с помешиванием примерно 2 – 3 минуты, посыпьте петрушкой и подавайте.