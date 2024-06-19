Это блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Кабачки в сочетании с другими сезонными ингредиентами создают гармоничное и вкусное рагу, которое непременно понравится всей семье.

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Рагу из кабачков

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачок помойте, обрежьте кончики, нарежьте кубиками и отложите.
  2. В широкой, большей кастрюле или глубокой сковороде обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
  3. Добавьте нарезанный кубиками бекон (со срезанной твердой кожурой) и жарьте, периодически помешивая, около 5 минут.
  4. Срежьте зеленые листья лука-порея, оставив белую и светло-зеленую части. Промойте, обсушите и разрежьте вдоль на 4 части, затем поперек на ломтики.
  5. Добавьте к обжаренному бекону и перемешайте.
  6. Всыпьте тертый чеснок и жарьте, помешивая, 2 минуты.
  7. Накройте крышкой и тушите примерно 3 минуты, пока лук-порей не размякнет.
  8. Откройте кастрюлю, влейте бульон и добавьте паприку.
  9. Варите, периодически помешивая, примерно 3 минуты.
  10. Добавьте цуккини, перемешайте, посолите и поперчите.
  11. Варите, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут, пока цуккини не размягчится.
  12. На полпути добавьте перец, нарезанный кубиками.
  13. Помидор очистите от кожуры и нарежьте четвертинками.
  14. Удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Добавьте его в блюдо вместе с томатной пастой.
  15. Готовьте с помешиванием примерно 2 – 3 минуты, посыпьте петрушкой и подавайте.