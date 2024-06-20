Вино з вишень є частиною традиційного українського побуту і виготовляється за різними рецептами, які варіюються залежно від регіону. Наприклад, існують рецепти, де вишневий сік змішують з іншими фруктовими соками для нормалізації кислотності та додають цукор для регулювання процесу бродіння та досягнення бажаної міцності вина.
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Вино з вишень
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Благородний напій / Фото unsplash
Приготування:
- Розчиніть цукор у воді, нагріваючи на середньому вогні й помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
- Доведіть сироп до кипіння, зніміть з вогню і залиште охолонути до кімнатної температури.
- Додайте подрібнені вишні до сиропу. За бажанням можна додати винні дріжджі для покращення процесу фільтрації вина. Добре перемішайте.
- Покладіть мішок або марлю на горловину посудини і закріпіть його резинкою, щоб запобігти потраплянню комах. Поставте сік у прохолодне й темне місце на 7 – 10 днів, щодня перемішуючи.
- Коли з'являться бульбашки, це буде свідчити про перетворення цукрів на алкоголь.
- Процідіть масу через сито або марлю. Дайте соку відстоятися протягом кількох годин, щоб осад осів на дно посудини. Перелийте отриманий сік у винну посудину з вузьким горлом. Залиште вино в цій посудині на 2 – 3 тижні для дозрівання.
- Після дозрівання перелийте вино в чисті пляшки і закоркуйте їх пробками. Зберігайте вино в прохолодному й темному місці протягом кількох місяців для подальшого дозрівання і розвитку смаку й аромату.