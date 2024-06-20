Сладкая ностальгия летних ночей: как приготовить вино из вишен
20 июня 2024, 10:32Читати новину українською
Источник:bar news
Вино из вишни – это замечательный домашний напиток, который восхищает своим насыщенным вкусом и ароматом. Оно идеально подходит для тех, кто любит экспериментировать с фруктовыми винами.
Вино из вишен является частью традиционного украинского быта и изготавливается по разным рецептам, которые варьируются в зависимости от региона. Например, существуют рецепты, где вишневый сок смешивают с другими фруктовыми соками для нормализации кислотности и добавляют сахар для регулирования процесса брожения и достижения желаемой крепости вина.
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Вино из вишен
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 3 – 4 килограмма вишен;
– 2 килограмма сахара;
– 4 литра воды;
– винные дрожжи (количество согласно инструкции на упаковке);
– густой мешок или марля для ферментации;
– фильтр для вина или марля.
Приготовление:
- Растворите сахар в воде, нагревая на среднем огне и помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Доведите сироп до кипения, снимите с огня и оставьте остыть до комнатной температуры.
- Добавьте измельченные вишни к сиропу. По желанию можно добавить винные дрожжи для улучшения процесса фильтрации вина. Хорошо перемешайте.
- Положите мешок или марлю на горловину сосуда и закрепите его резинкой, чтобы предотвратить попадание насекомых. Поставьте сок в прохладное и темное место на 7 – 10 дней, ежедневно перемешивая.
- Когда появятся пузырьки, это будет свидетельствовать о превращении сахаров в алкоголь.
- Процедите массу через сито или марлю. Дайте соку отстояться в течение нескольких часов, чтобы осадок осел на дно сосуда. Перелейте полученный сок в винный сосуд с узким горлом. Оставьте вино в этом сосуде на 2 – 3 недели для созревания.
- После созревания перелейте вино в чистые бутылки и укупорьте их пробками. Храните вино в прохладном и темном месте в течение нескольких месяцев для дальнейшего созревания и развития вкуса и аромата.