И попробуйте придумать что-то лучше: сэндвич на завтрак, с которым любой день будет замечательным

25 июля 2024, 06:27
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Источник:

ВВС Food

Сэндвичи – довольно популярное решение для вкусного завтрака. А особенно, когда это сэндвичи с любимым лососем.

Этот сэндвич лучше готовить из темного цельнозернового хлеба. Лосось и сыр создают идеальную гармонию, поэтому если вы хотите зарядиться на день и сохранить ощущение бодрости, то лучшего решения для завтрака не найти.

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Рецепт сэндвича с лососем и сыром

Время: до 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 ломтика темного ржаного хлеба;
– 100 грамм мягкого сыра;
– 100 грамм лосося;
– лимонный сок;
– ломтики нарезанного красного лука для подачи;
– 25 грамм кресс-салата для подачи;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб намазываем мягким сыром.
  2. Сверху выкладываем кусочки лосося.
  3. Немного сбрызгиваем лимонным соком.
  4. Посыпаем луком и кресс-салатом.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська