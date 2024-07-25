И попробуйте придумать что-то лучше: сэндвич на завтрак, с которым любой день будет замечательным
25 июля 2024, 06:27Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Сэндвичи – довольно популярное решение для вкусного завтрака. А особенно, когда это сэндвичи с любимым лососем.
Этот сэндвич лучше готовить из темного цельнозернового хлеба. Лосось и сыр создают идеальную гармонию, поэтому если вы хотите зарядиться на день и сохранить ощущение бодрости, то лучшего решения для завтрака не найти.
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Рецепт сэндвича с лососем и сыром
Время: до 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 ломтика темного ржаного хлеба;
– 100 грамм мягкого сыра;
– 100 грамм лосося;
– лимонный сок;
– ломтики нарезанного красного лука для подачи;
– 25 грамм кресс-салата для подачи;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб намазываем мягким сыром.
- Сверху выкладываем кусочки лосося.
- Немного сбрызгиваем лимонным соком.
- Посыпаем луком и кресс-салатом.
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