Цей сендвіч краще готувати з темного цільнозернового хліба. Лосось та сир створюють ідеальну гармонію, тож якщо ви хочете зарядитися на день та зберегти відчуття бадьорості, то кращого рішення для сніданку годі й шукати.

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Рецепт сендвіча з лососем та сиром

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 скибочки темного житнього хліба;

– 100 грамів м'якого сиру;

– 100 грамів лосося;

– лимонний сік;

– скибки нарізаної червоної цибулі для подачі;

– 25 грамів крес-салату для подачі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Хліб намазуємо м'яким сиром. Зверху викладаємо шматочки лосося. Трішки скроплюємо лимонним соком. Посипаємо цибулею та крес-салатом.

Смачного!

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