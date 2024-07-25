Цей сендвіч краще готувати з темного цільнозернового хліба. Лосось та сир створюють ідеальну гармонію, тож якщо ви хочете зарядитися на день та зберегти відчуття бадьорості, то кращого рішення для сніданку годі й шукати.

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Рецепт сендвіча з лососем та сиром

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Хліб намазуємо м'яким сиром.
  2. Зверху викладаємо шматочки лосося.
  3. Трішки скроплюємо лимонним соком.
  4. Посипаємо цибулею та крес-салатом.

Смачного!