Этот сэндвич лучше готовить из темного цельнозернового хлеба. Лосось и сыр создают идеальную гармонию, поэтому если вы хотите зарядиться на день и сохранить ощущение бодрости, то лучшего решения для завтрака не найти.

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Рецепт сэндвича с лососем и сыром

Время: до 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Хлеб намазываем мягким сыром.
  2. Сверху выкладываем кусочки лосося.
  3. Немного сбрызгиваем лимонным соком.
  4. Посыпаем луком и кресс-салатом.

Приятного аппетита!