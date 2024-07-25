Этот сэндвич лучше готовить из темного цельнозернового хлеба. Лосось и сыр создают идеальную гармонию, поэтому если вы хотите зарядиться на день и сохранить ощущение бодрости, то лучшего решения для завтрака не найти.
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Рецепт сэндвича с лососем и сыром
Время: до 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Хлеб намазываем мягким сыром.
- Сверху выкладываем кусочки лосося.
- Немного сбрызгиваем лимонным соком.
- Посыпаем луком и кресс-салатом.
Приятного аппетита!