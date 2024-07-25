Этот сэндвич лучше готовить из темного цельнозернового хлеба. Лосось и сыр создают идеальную гармонию, поэтому если вы хотите зарядиться на день и сохранить ощущение бодрости, то лучшего решения для завтрака не найти.

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Рецепт сэндвича с лососем и сыром

Время: до 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 ломтика темного ржаного хлеба;

– 100 грамм мягкого сыра;

– 100 грамм лосося;

– лимонный сок;

– ломтики нарезанного красного лука для подачи;

– 25 грамм кресс-салата для подачи;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Хлеб намазываем мягким сыром. Сверху выкладываем кусочки лосося. Немного сбрызгиваем лимонным соком. Посыпаем луком и кресс-салатом.

Приятного аппетита!

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