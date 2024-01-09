Алюмінієва каструля є практично на кожній кухні. Один з їх найбільших плюсів – здатність швидко нагріватися. Але є страва, для якої варто обрати інший посуд, передає 24 Канал, і це – традиційний український борщ.

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Чому варто обрати інший варіант

Метал, з якого виготовлено такі каструлі, може вступити в реакцію з кислотами, що містяться у борщі. Додавання оцту, томатів чи лимону в борщ може нашкодити каструлі та страві. Алюмінієва каструля потемнішає від кислоти, і борщ також змінить свій колір і смак.

Це пов'язано з тим, що алюміній може вступити в реакцію з продуктами. Під дією агресивного середовища відбувається руйнування оксидної плівки. Якщо її зруйнувати, то їжа може придбати металевий смак.

Щоб приготувати смачну страву, слід обрати правильний посуд / Фото unsplash

Контакт кислоти з алюмінієм закінчується викидом металу в їжу. Винятком є тільки каструлі з захисним покриттям.

Який посуд краще обрати

Перші страви з додаванням томатів, квашеної капусти, лимонів, інших кислих овочів і фруктів не можна готувати в першому-ліпшому посуді. Щоб безпомилково вибрати каструлю для супу з підвищеною кислотністю, потрібно дотримуватися головної поради – матеріал не повинен вступати в реакцію з кислотами. Підійде емальована каструля і якісна нержавіюча сталь.

Для приготування борщу можна використовувати керамічний, емальований, нержавіючий посуд. Можна також обрати жаростійке скло, якщо дозволяє плита. Крізь прозорий корпус видно красиво нарізані інгредієнти і яскравість овочів, що додасть процесу приготування страви особливої естетики.

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