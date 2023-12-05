Глінтвейн – особливий напій, проте слід точно знати, які спеції і коли додавати. 24 Канал ділиться головними секретами успіху смачного напою.

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Що варто додати у глінтвейн

Цитрусові – обов'язковий інгредієнт для глінтвейну. Завдяки їхньому смаку напій буде різноманітним і багатогранним. Ще одна спеція, яку слід неодмінно додати у напій – це кориця. Вона має солодкувату нотку, яка ідеально поєднується з апельсином.

Корінь імбиру добре відомий своїми зігріваючими властивостями, а ще – це також чудовий додаток до зимового напою. Використовуючи імбир для глінтвейну, найкраще вибирати свіжий корінь.

Без якої спеції не обійтися

Хоча рецепти глінтвейну можуть варіюватися, однак одна з обов'язкових спецій, яка надає напою характерний аромат та смак – гвоздика.Вона має теплий, гострий смак і чудово поєднується з іншими інгредієнтами глінтвейну, такими як цитрусові та інші прянощі.

Рецепт ідеального глінтвейну

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Смак зими / Фото unsplash

Інгредієнти:

– пляшка червоного вина;

– половина чайної ложки кориці;

– 2 столові ложки меду;

– 1 апельсин;

– чверть лимона;

– кілька гвоздик.

Приготування:

Налийте вино в каструлю. Розріжте апельсин на четвертинки, лимон наріжте скибочками і додайте у вино разом з корицею і медом та іншими спеціями. Розігрійте вино. Стежте, щоб воно не закипіло. Розлийте гарячий напій по кухлях і прикрасьте тонкими скибочками.

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