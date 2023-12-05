Профессиональные тонкости, которые нужно знать: какая специя сделает глинтвейн пряным и вкусным
Со снегом, который тает на улицах, наступает время веселья и уюта. И что может быть лучшим спутником этого волшебного времени, чем бокал ароматного глинтвейна?
Глинтвейн – особый напиток, однако следует точно знать, какие специи и когда добавлять. 24 Канал делится главными секретами успеха вкусного напитка.
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Что добавить в глинтвейн
Цитрусовые – обязательный ингредиент для глинтвейна. Благодаря их вкусу напиток будет разнообразным и многогранным. Еще одна специя, которую следует обязательно добавить в напиток – это корица. Она имеет сладкую нотку, которая идеально сочетается с апельсином.
Корень имбиря хорошо известен своими согревающими свойствами, а еще – это прекрасное дополнение к зимнему напитку. Используя имбирь для глинтвейна, лучше выбирать свежий корень.
Без какой специи не обойтись
Хотя рецепты глинтвейна могут варьироваться, однако одна из обязательных специй, придающая напитку характерный аромат и вкус – гвоздика. Она имеет теплый, острый вкус и прекрасно сочетается с другими ингредиентами глинтвейна, такими как цитрусовые и другие пряности.
Рецепт идеального глинтвейна
- Время: 20 минут
- Прций: 4
– бутылка красного вина;
– половина чайной ложки корицы;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 апельсин;
– четверть лимона;
– несколько гвоздик.
Приготовление:
- Налейте вино в кастрюлю.
- Разрежьте апельсин на четверти, лимон нарежьте ломтиками и добавьте в вино вместе с корицей и медом и другими специями.
- Разогрейте вино. Следите, чтобы оно не закипело.
- Разлейте горячий напиток по кружкам и украсьте тонкими ломтиками.