Начинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамису

29 мая 2023, 19:31
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Источник:

moje wypieki

Поразите своих гостей этим шоколадным тортом, покрытым глазурью и свежей нарезанной клубникой. Это шедевр, который не сравнится ни с одним покупным изделием.

В сезон клубники точно стоит приготовить сладкий брауни с кремом тирамису и ягодами. Фанатами этого изысканного десерта станут взрослые и дети.

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Рецепт торта с кремом тирамису и клубникой

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4

Ягодное наслаждение / Фото moje wypieki

 

Приготовление:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • В кастрюле растопите сливочное масло и снимите с огня.
  • Добавьте в масло растворимый кофе, измельченный темный шоколад и дайте постоять 2 минуты.
  • По истечении этого времени перемешайте до однородности и остудите.
  • В миске слегка взбейте яйца и добавьте ваниль, сахар – перемешайте.
  • Добавьте немного теплый шоколадный соус, перемешайте кухонным венчиком. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
  • Шоколадную массу вылейте в форму, смазанную сливочным маслом и застеленную бумагой для выпечки.
  • Выпекайте при 160 градусах без конвекции примерно 25 – 28 минут.
  • Зубочистка, воткнутая в пирог, может быть влажной, но на ней не должно быть следов сырого теста.
  • Извлеките и дайте остыть.
  • Для крема желтки и сахар поместите в чашу миксера и взбейте до однородной кремообразной и легкой массы. Постепенно добавьте маскарпоне и ликер.
  • Во второй миске взбейте белки, затем аккуратно смешайте с творожной массой.
  • Вылейте крем тирамису на тесто для брауни, разровняв лопаткой. Остудите на ночь в холодильнике.
  • Перед подачей остывший пирог посыпьте какао, нарежьте кубиками и выложите на него клубнику.
  • Торт с кремом тирамису и клубникой нужно хранить в холодильнике.

Если вы захотите полакомиться быстрым и простым десертом, приготовьте клубнику в шоколаде.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська