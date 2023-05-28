Растопите шоколад: поместите нарезанный шоколад или шоколадную стружку в миску, подходящую для микроволновки.

Разогревайте в микроволновке с 30-секундными интервалами, хорошо помешивая после каждого интервала, пока шоколад полностью не растает и не станет однородным.