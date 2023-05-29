В сезон клубники точно стоит приготовить сладкий брауни с кремом тирамису и ягодами. Фанатами этого изысканного десерта станут взрослые и дети.
Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня
Рецепт торта с кремом тирамису и клубникой
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ягодное наслаждение / Фото moje wypieki
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- В кастрюле растопите сливочное масло и снимите с огня.
- Добавьте в масло растворимый кофе, измельченный темный шоколад и дайте постоять 2 минуты.
- По истечении этого времени перемешайте до однородности и остудите.
- В миске слегка взбейте яйца и добавьте ваниль, сахар – перемешайте.
- Добавьте немного теплый шоколадный соус, перемешайте кухонным венчиком. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
- Шоколадную массу вылейте в форму, смазанную сливочным маслом и застеленную бумагой для выпечки.
- Выпекайте при 160 градусах без конвекции примерно 25 – 28 минут.
- Зубочистка, воткнутая в пирог, может быть влажной, но на ней не должно быть следов сырого теста.
- Извлеките и дайте остыть.
- Для крема желтки и сахар поместите в чашу миксера и взбейте до однородной кремообразной и легкой массы. Постепенно добавьте маскарпоне и ликер.
- Во второй миске взбейте белки, затем аккуратно смешайте с творожной массой.
- Вылейте крем тирамису на тесто для брауни, разровняв лопаткой. Остудите на ночь в холодильнике.
- Перед подачей остывший пирог посыпьте какао, нарежьте кубиками и выложите на него клубнику.
- Торт с кремом тирамису и клубникой нужно хранить в холодильнике.
Если вы захотите полакомиться быстрым и простым десертом, приготовьте клубнику в шоколаде.