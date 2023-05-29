В сезон клубники точно стоит приготовить сладкий брауни с кремом тирамису и ягодами. Фанатами этого изысканного десерта станут взрослые и дети.

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Рецепт торта с кремом тирамису и клубникой

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ягодное наслаждение / Фото moje wypieki

Ингредиенты:

– 180 граммов сливочного масла;

– 300 граммов темного шоколада 50%;

– 2 чайные ложки растворимого кофе;

– 3 больших яйца;

– 2 чайные ложки ванильного экстракта;

– 220 граммов сахара;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

Крем Тирамису:

– 375 граммов охлажденного сыра маскарпоне;

– 2 больших яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– 30 миллилитров ликера Амаретто;

– какао для посыпки;

– свежая клубника для подачи.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

В кастрюле растопите сливочное масло и снимите с огня.

Добавьте в масло растворимый кофе, измельченный темный шоколад и дайте постоять 2 минуты.

По истечении этого времени перемешайте до однородности и остудите.

В миске слегка взбейте яйца и добавьте ваниль, сахар – перемешайте.

Добавьте немного теплый шоколадный соус, перемешайте кухонным венчиком. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Шоколадную массу вылейте в форму, смазанную сливочным маслом и застеленную бумагой для выпечки.

Выпекайте при 160 градусах без конвекции примерно 25 – 28 минут.

Зубочистка, воткнутая в пирог, может быть влажной, но на ней не должно быть следов сырого теста.

Извлеките и дайте остыть.

Для крема желтки и сахар поместите в чашу миксера и взбейте до однородной кремообразной и легкой массы. Постепенно добавьте маскарпоне и ликер.

Во второй миске взбейте белки, затем аккуратно смешайте с творожной массой.

Вылейте крем тирамису на тесто для брауни, разровняв лопаткой. Остудите на ночь в холодильнике.

Перед подачей остывший пирог посыпьте какао, нарежьте кубиками и выложите на него клубнику.

Торт с кремом тирамису и клубникой нужно хранить в холодильнике.

Если вы захотите полакомиться быстрым и простым десертом, приготовьте клубнику в шоколаде.