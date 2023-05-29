У сезон полуниці точно варто приготувати солодкий брауні з кремом тірамісу та ягодами. Фанатами цього вишуканого десерту стануть як дорослі, так і діти.

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Рецепт торта з кремом тірамісу та полуницею

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Ягідна насолода / Фото moje wypieki

Інгредієнти:

– 180 грамів вершкового масла;

– 300 грамів темного шоколаду 50%;

– 2 чайні ложки розчинної кави;

– 3 великих яйця;

– 2 чайні ложки ванільного екстракту;

– 220 грамів дрібного цукру;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

крем Тірамісу:

– 375 грамів охолодженого сиру маскарпоне;

– 2 великих яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 30 мілілітрів лікеру Амаретто;

– какао для посипки;

– свіжа полуниця для подачі.

Приготування:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

У каструлі розтопіть вершкове масло та зніміть з вогню.

Додайте до масла розчинну каву, подрібнений темний шоколад та дайте постояти 2 хвилини.

Після закінчення цього часу перемішайте до однорідності та остудіть.

У мисці злегка збийте яйця та додайте ваніль, цукор – все перемішайте.

Додайте злегка теплий шоколадний соус, перемішайте кухонним віночком. Всипте просіяне борошно та розпушувач, перемішайте до однорідності.

Шоколадну масу вилийте у форму, змащену вершковим маслом і застелену папером для випічки.

Випікайте при 160 градусах без конвекції приблизно 25 – 28 хвилин.

Зубочистка, встромлена в пиріг, може бути вологою, але на ній не повинно бути слідів сирого тіста.

Вийміть та дайте охолонути.

Для крему: жовтки і цукор помістіть в чашу міксера і збийте до однорідної кремоподібної і легкої маси. Поступово додайте маскарпоне та лікер.

У другій мисці збийте білки, потім акуратно змішайте з сирною масою.

Вилийте крем тірамісу на тісто для брауні, розрівнявши лопаткою. Остудіть на ніч у холодильнику.

Перед подачею остиглий пиріг посипте какао, наріжте кубиками і викладіть на нього полуницю.

Торт з кремом тірамісу та полуницею потрібно зберігати в холодильнику.

Якщо захочете поласувати швидким та простим десертом, приготуйте полуницю у шоколаді.