Значительно вкуснее магазинного: приготовьте домашний зефир – простой рецепт
2 января 2024, 22:10Читати новину українською
Источник:kesha__teplova
Зефир вполне можно сделать дома. Он будет не только полезнее, но и вкуснее магазинного.
В этом рецепте используется пюре смородины. Однако вы можете взять и другие фрукты по своему вкусу.
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Зефир из смородины – простой рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 75 граммов пюре смородины;
– 140 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 5 граммов агар-агара.
Для меренги:
– 35 граммов яичного белка;
– щепотка лимонной кислоты;
– 35 граммов сахара.
Для присыпки:
– 5 граммов кукурузного крахмала;
– 10 граммов сахарной пудры или декстрозы.
Приготовление:
- К фруктовому пюре добавьте 140 граммов сахара, воду, агар-агар и перемешайте. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения помешивая. Затем немного убавьте огонь и проварите еще 4 – 5 минут, продолжая помешивать.
- Как только сироп закипит, к яичному белку добавьте лимонную кислоту и начните взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпьте 35 граммов сахара и взбивайте практически до пиков.
- Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. Если есть термометр, то проверьте температуру – она должна составлять 104 – 106 градусов.
- После того как вы влили весь сироп, взбейте на максимальной мощности миксера несколько минут до легкого загустения. Быстро переведите массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадите половинки зефира на пергамент.
- Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. После застывания соедините 2 половинки зефира и обсыпьте их смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храните в закрытом контейнере до 2 недель.