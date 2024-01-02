В цьому рецепті використовується пюре смородини. Однак ви можете взяти й інші фрукти на свій смак.

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Зефір зі смородини – простий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. До фруктового пюре додайте 140 грамів цукру, воду, агар-агар і перемішайте. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи. Потім трохи зменште вогонь і проваріть ще 4 – 5 хвилин, продовжуючи помішувати.
  2. Як тільки сироп закипить, до яєчного білка додайте лимонну кислоту та почніть збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипте 35 грамів цукру та збивайте практично до піків.
  3. Продовжуючи збивати, тонким струмком влийте гарячий сироп. Якщо є термометр, то перевірте температуру – вона має становити 104 – 106 градусів.
  4. Після того, як ви влили весь сироп, збийте на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загусання. Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою та відсадіть половинки зефіру на пергамент.
  5. Залиште за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. Після застигання з'єднайте 2 половинки зефіру та обсипте їх сумішшю із цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігайте у закритому контейнері до 2 тижнів.