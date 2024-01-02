В цьому рецепті використовується пюре смородини. Однак ви можете взяти й інші фрукти на свій смак.
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Зефір зі смородини – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- До фруктового пюре додайте 140 грамів цукру, воду, агар-агар і перемішайте. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи. Потім трохи зменште вогонь і проваріть ще 4 – 5 хвилин, продовжуючи помішувати.
- Як тільки сироп закипить, до яєчного білка додайте лимонну кислоту та почніть збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипте 35 грамів цукру та збивайте практично до піків.
- Продовжуючи збивати, тонким струмком влийте гарячий сироп. Якщо є термометр, то перевірте температуру – вона має становити 104 – 106 градусів.
- Після того, як ви влили весь сироп, збийте на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загусання. Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою та відсадіть половинки зефіру на пергамент.
- Залиште за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. Після застигання з'єднайте 2 половинки зефіру та обсипте їх сумішшю із цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігайте у закритому контейнері до 2 тижнів.