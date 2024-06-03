Готовь хоть каждый день, не надоест: рецепт зеленого пирога – просто и очень вкусно

3 июня 2024, 10:55
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Источник:

noviydoctor

Зеленый пирог – это блюдо, которое вас будут просить повторять снова и снова. Он готовится всего в несколько шагов и не требует большого количества ингредиентов.

Сочетание шпината и сыра – это идеальная гармония, которую дополняет нежное тесто. Этот пирог можно подавать как горячим, так и брать с собой на пикник.

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Рецепт пирога со шпинатом и сыром

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 пачка бездрожжевого теста;
– 200 грамм шпината;
– 200 грамм мягкого сыра;
– 3 яйца;
– 100 миллилитров сливочного крема;
– 1 нарезанный лук;
– 2 измельченные зубчики чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– оливковое масло для жарки.

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Тесто раскатываем и кладем в подготовленную форму для пирога.
  3. Выпекаем тесто 10 – 15 минут до золотистого цвета.
  4. На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок и шпинат. Готовим, пока шпинат не опустится, лишнюю жидкость из шпината сливаем.
  5. В отдельной миске взбиваем яйца. Добавляем сливочный крем, солим, перчим, добавляем сыр. Хорошо вымешиваем.
  6. Соединяем две смеси и хорошо вымешиваем.
  7. Равномерно распределяем начинку по поверхности коржа.
  8. Выпекаем 25 – 30 минут.
  9. Перед подачей даем пирогу немного остыть.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська