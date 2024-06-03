Готовь хоть каждый день, не надоест: рецепт зеленого пирога – просто и очень вкусно
3 июня 2024, 10:55Читати новину українською
Источник:noviydoctor
Зеленый пирог – это блюдо, которое вас будут просить повторять снова и снова. Он готовится всего в несколько шагов и не требует большого количества ингредиентов.
Сочетание шпината и сыра – это идеальная гармония, которую дополняет нежное тесто. Этот пирог можно подавать как горячим, так и брать с собой на пикник.
Читайте также Это сделает мясо настоящим кулинарным шедевром: сколько времени жарить шашлык
Рецепт пирога со шпинатом и сыром
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 пачка бездрожжевого теста;
– 200 грамм шпината;
– 200 грамм мягкого сыра;
– 3 яйца;
– 100 миллилитров сливочного крема;
– 1 нарезанный лук;
– 2 измельченные зубчики чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– оливковое масло для жарки.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Тесто раскатываем и кладем в подготовленную форму для пирога.
- Выпекаем тесто 10 – 15 минут до золотистого цвета.
- На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок и шпинат. Готовим, пока шпинат не опустится, лишнюю жидкость из шпината сливаем.
- В отдельной миске взбиваем яйца. Добавляем сливочный крем, солим, перчим, добавляем сыр. Хорошо вымешиваем.
- Соединяем две смеси и хорошо вымешиваем.
- Равномерно распределяем начинку по поверхности коржа.
- Выпекаем 25 – 30 минут.
- Перед подачей даем пирогу немного остыть.
Приятного аппетита!Это придаст блюдам новых оттенков: быстрый рецепт "зеленого масла".