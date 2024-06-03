Поєднання шпинату та сиру – це ідеальна гармонія, яку доповнює ніжне тісто. Цей пиріг можна подавати як гарячим, так і брат з собою на пікнік.
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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Тісто розгортаємо та кладемо у підготовлену форму для пирога.
- Випікаємо тісто 10 – 15 хвилин до золотистого кольору.
- На пательні обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо часник та шпинат. Готуємо, поки шпинат не опуститься, зайву рідину з шпинату зливаємо.
- В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо вершковий крем, солимо, перчимо, додаємо сир. Добре вимішуємо.
- З'єднуємо дві суміші та добре вимішуємо.
- Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні коржа.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин.
- Перед подачею даємо пирогу трішки охолонути.
Смачного!