Поєднання шпинату та сиру – це ідеальна гармонія, яку доповнює ніжне тісто. Цей пиріг можна подавати як гарячим, так і брат з собою на пікнік.

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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  2. Тісто розгортаємо та кладемо у підготовлену форму для пирога.
  3. Випікаємо тісто 10 – 15 хвилин до золотистого кольору.
  4. На пательні обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо часник та шпинат. Готуємо, поки шпинат не опуститься, зайву рідину з шпинату зливаємо.
  5. В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо вершковий крем, солимо, перчимо, додаємо сир. Добре вимішуємо.
  6. З'єднуємо дві суміші та добре вимішуємо.
  7. Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні коржа.
  8. Випікаємо 25 – 30 хвилин.
  9. Перед подачею даємо пирогу трішки охолонути.

Смачного!