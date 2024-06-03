Поєднання шпинату та сиру – це ідеальна гармонія, яку доповнює ніжне тісто. Цей пиріг можна подавати як гарячим, так і брат з собою на пікнік.

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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 1 пачка бездріжджового тіста;

– 200 грамів шпинату;

– 200 грамів м'якого сиру;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів вершкового крему;

– 1 нарізана цибуля;

– 2 подрібнені зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– оливкова олія для смаження.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Тісто розгортаємо та кладемо у підготовлену форму для пирога. Випікаємо тісто 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. На пательні обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо часник та шпинат. Готуємо, поки шпинат не опуститься, зайву рідину з шпинату зливаємо. В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо вершковий крем, солимо, перчимо, додаємо сир. Добре вимішуємо. З'єднуємо дві суміші та добре вимішуємо. Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні коржа. Випікаємо 25 – 30 хвилин. Перед подачею даємо пирогу трішки охолонути.

Смачного!

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