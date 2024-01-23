Как пожарить яйца, чтобы они не пригорели: идеальный завтрак – быстро и просто

Жареное яйцо кажется самым простым в приготовлении блюдом. Между тем у многих с этим возникают проблемы, которые не так уж очевидны, как может показаться.

Есть несколько важных моментов, которые следует учесть, чтобы пожарить идеальное яйцо с твердым белком и бархатным жидким желтком. Такие яйца – отличный вариант для быстрого и питательного завтрака.

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Нужно ли их переворачивать

Если вы хотите идеально прожаренное яйцо с полностью затвердевшим белком, но жидким желтком – не переворачивайте его. Если вы это сделаете, то желток очень быстро схватится. Конечно, яйцо будет все равно съедобным, но оно не будет прекрасно жидкого желтка.

Рецепт жареных яиц

Время: 10 минут

10 минут Порций: 1

Вкусность для утра / Фото unsplash

– 1 яйцо;– масло для жарки;– соль по вкусу.

Приготовление:

Разбейте яйцо в небольшую миску и проверьте, свежее ли оно. Разогрейте 1 – 2 столовых ложки масла в маленькой сковороде на среднем огне. Вылейте яйцо на сковороду, белок должен сразу начать сворачиваться, сверху можно посолить. Через 1 – 2 минуты накройте сковороду крышкой, немного убавьте огонь и жарьте, следя, чтобы края белков подрумянились. Когда края белка начнут подрумяниваться, убавьте огонь еще больше. Не переворачивайте яйцо! Как только белок полностью застынет, извлеките яйцо из сковороды, желток будет готов и жидкий.

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