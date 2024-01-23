Как пожарить яйца, чтобы они не пригорели: идеальный завтрак – быстро и просто
Источник:Beszamel
Жареное яйцо кажется самым простым в приготовлении блюдом. Между тем у многих с этим возникают проблемы, которые не так уж очевидны, как может показаться.
Есть несколько важных моментов, которые следует учесть, чтобы пожарить идеальное яйцо с твердым белком и бархатным жидким желтком. Такие яйца – отличный вариант для быстрого и питательного завтрака.
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Нужно ли их переворачивать
Если вы хотите идеально прожаренное яйцо с полностью затвердевшим белком, но жидким желтком – не переворачивайте его. Если вы это сделаете, то желток очень быстро схватится. Конечно, яйцо будет все равно съедобным, но оно не будет прекрасно жидкого желтка.
Рецепт жареных яиц
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Вкусность для утра / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1 яйцо;
– масло для жарки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Разбейте яйцо в небольшую миску и проверьте, свежее ли оно. Разогрейте 1 – 2 столовых ложки масла в маленькой сковороде на среднем огне.
- Вылейте яйцо на сковороду, белок должен сразу начать сворачиваться, сверху можно посолить.
- Через 1 – 2 минуты накройте сковороду крышкой, немного убавьте огонь и жарьте, следя, чтобы края белков подрумянились.
- Когда края белка начнут подрумяниваться, убавьте огонь еще больше. Не переворачивайте яйцо!
- Как только белок полностью застынет, извлеките яйцо из сковороды, желток будет готов и жидкий.