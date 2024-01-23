Є кілька важливих моментів, які варто врахувати, щоб посмажити ідеальне яйце з твердим білком і оксамитовим рідким жовтком. Такі яйця – чудовий варіант для швидкого та поживного сніданку.
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Чи потрібно їх перевертати
Якщо ви хочете ідеально просмажене яйце з повністю затверділим білком, але рідким жовтком – не перевертайте його. Якщо ви це зробите, то жовток дуже швидко схопиться. Звичайно, яйце буде всеодно їстівним, але воно не матиме чудово рідкого жовтка.
Рецепт смажених яєць
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Смакота для ранку / Фото unsplash
Приготування:
- Розбийте яйце в невелику миску і перевірте, чи воно свіже. Розігрійте 1 – 2 столові ложки олії в маленькій сковороді на середньому вогні.
- Вилийте яйце на пательню, білок повинен відразу почати згортатися, зверху можна посолити.
- Через 1 – 2 хвилини накрийте сковороду кришкою, трохи зменшіть вогонь і смажте, стежачи, щоб краї білків підрум'янилися.
- Коли краї білка почнуть підрум’янюватися, зменшіть вогонь ще більше. Не перевертайте яйце!
- Як тільки білок повністю застигне, вийміть яйце зі сковороди, жовток буде готовий і рідкий.