Вкус фарша, обернутого нежным тестом, придает пельменям неповторимый вкус, который завораживает даже самых требовательных гурманов. Хотя их обычно варят, попробуйте новый способ приготовления и пожарьте пельмени на сковороде.

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Рецепт жареных пельменей

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду на умеренном огне и влейте туда масло.
  2. Как только масло начнет потрескивать, в один слой выложите пельмени.
  3. Тщательно перемешайте их на сковороде.
  4. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
  5. Добавьте специи по вкусу.
  6. Влейте к пельменям кипяток.
  7. Накройте крышкой и оставьте на среднем огне до полного испарения жидкости.
  8. Отставьте крышку и аккуратно перемешайте.
  9. Готовые пельмени подавайте со сметаной, майонезом, кетчупом или другим соусом.

Как выбрать пельмени в магазине

Просмотрите состав пельменей на упаковке. Они должны содержать натуральные и качественные ингредиенты, такие как мясо (если это мясные пельмени), мука, лук, специи и тому подобное.

Избегайте пельменей с большим количеством искусственных добавок и консервантов. Пельмени должны иметь ровную, симметричную форму без каких-либо дефектов или неровностей. Они должны быть хорошо сформированными и крепко закрытыми.