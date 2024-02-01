Вкус фарша, обернутого нежным тестом, придает пельменям неповторимый вкус, который завораживает даже самых требовательных гурманов. Хотя их обычно варят, попробуйте новый способ приготовления и пожарьте пельмени на сковороде.

Не пропустите Это сохранит идеальную структуру: сколько времени печь картофель в духовке

Рецепт жареных пельменей

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 20 замороженных пельменей;

– 150 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль, перец.

Приготовление:

Разогрейте сковороду на умеренном огне и влейте туда масло. Как только масло начнет потрескивать, в один слой выложите пельмени. Тщательно перемешайте их на сковороде. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Добавьте специи по вкусу. Влейте к пельменям кипяток. Накройте крышкой и оставьте на среднем огне до полного испарения жидкости. Отставьте крышку и аккуратно перемешайте. Готовые пельмени подавайте со сметаной, майонезом, кетчупом или другим соусом.

Как выбрать пельмени в магазине

Просмотрите состав пельменей на упаковке. Они должны содержать натуральные и качественные ингредиенты, такие как мясо (если это мясные пельмени), мука, лук, специи и тому подобное.

Избегайте пельменей с большим количеством искусственных добавок и консервантов. Пельмени должны иметь ровную, симметричную форму без каких-либо дефектов или неровностей. Они должны быть хорошо сформированными и крепко закрытыми.

Покупайте только самое лучшее: как выбрать вкусный торт в магазине.