Вкус фарша, обернутого нежным тестом, придает пельменям неповторимый вкус, который завораживает даже самых требовательных гурманов. Хотя их обычно варят, попробуйте новый способ приготовления и пожарьте пельмени на сковороде.
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Рецепт жареных пельменей
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Разогрейте сковороду на умеренном огне и влейте туда масло.
- Как только масло начнет потрескивать, в один слой выложите пельмени.
- Тщательно перемешайте их на сковороде.
- Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
- Добавьте специи по вкусу.
- Влейте к пельменям кипяток.
- Накройте крышкой и оставьте на среднем огне до полного испарения жидкости.
- Отставьте крышку и аккуратно перемешайте.
- Готовые пельмени подавайте со сметаной, майонезом, кетчупом или другим соусом.
Как выбрать пельмени в магазине
Просмотрите состав пельменей на упаковке. Они должны содержать натуральные и качественные ингредиенты, такие как мясо (если это мясные пельмени), мука, лук, специи и тому подобное.
Избегайте пельменей с большим количеством искусственных добавок и консервантов. Пельмени должны иметь ровную, симметричную форму без каких-либо дефектов или неровностей. Они должны быть хорошо сформированными и крепко закрытыми.