Смак фаршу, обгорнутого ніжним тістом, надає пельменям неповторний смак, який зачаровує навіть найвибагливіших гурманів. Хоча їх зазвичай варять, спробуйте новий спосіб приготування та посмажте пельмені на сковороді.

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Рецепт смажених пельменів

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 20 заморожених пельменів;

– 150 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець.

Приготування:

Розігрійте пательню на помірному вогні та влийте туди олію. Як тільки олія почне потріскувати, в один шар викладіть пельмені. Ретельно перемішайте їх на сковороді. Обсмажте з двох сторін до рум’яної скоринки. Додайте спеції до смаку. Влийте до пельменів окріп. Накрийте кришкою та залишіть на середньому вогні до повного випаровування рідини. Відставте кришку та акуратно перемішайте. Готові пельмені подавайте зі сметаною, майонезом, кетчупом або іншим соусом.

Як обрати пельмені в магазині

Перегляньте склад пельменів на упаковці. Вони мають містити натуральні і якісні інгредієнти, такі як м'ясо (якщо це м'ясні пельмені), борошно, цибуля, спеції тощо.

Уникайте пельменів з великою кількістю штучних добавок та консервантів. Пельмені мають мати рівну, симетричну форму без будь-яких дефектів або нерівностей. Вони повинні бути добре сформованими і міцно закритими.

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