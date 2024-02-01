Быстрое блюдо для вкусного ужина: как жарить пельмени: как жарить пельмени

Пельмени – это удивительное блюдо, которое всегда способно согреть не только желудок, но и сердце. Благодаря своей простоте и вкусовым качествам оно завоевало популярность во многих странах мира.

Вкус фарша, обернутого нежным тестом, придает пельменям неповторимый вкус, который завораживает даже самых требовательных гурманов. Хотя их обычно варят, попробуйте новый способ приготовления и пожарьте пельмени на сковороде.

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Рецепт жареных пельменей

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

– 20 замороженных пельменей;– 150 миллилитров воды;– 2 столовые ложки растительного масла;– соль, перец.

Приготовление:

Разогрейте сковороду на умеренном огне и влейте туда масло. Как только масло начнет потрескивать, в один слой выложите пельмени. Тщательно перемешайте их на сковороде. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Добавьте специи по вкусу. Влейте к пельменям кипяток. Накройте крышкой и оставьте на среднем огне до полного испарения жидкости. Отставьте крышку и аккуратно перемешайте. Готовые пельмени подавайте со сметаной, майонезом, кетчупом или другим соусом.

Как выбрать пельмени в магазине

Просмотрите состав пельменей на упаковке. Они должны содержать натуральные и качественные ингредиенты, такие как мясо (если это мясные пельмени), мука, лук, специи и тому подобное.

Избегайте пельменей с большим количеством искусственных добавок и консервантов. Пельмени должны иметь ровную, симметричную форму без каких-либо дефектов или неровностей. Они должны быть хорошо сформированными и крепко закрытыми.

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