Чтобы была хрустящая снаружи и нежная внутри: как жарить картофель на сковороде

Жареный хрустящий картофель – это закуска, которая прекрасно подходит как дополнение к обеду, мясу, рыбе или другим овощам. Также это отличное самостоятельное блюдо, которое можно приготовить к приходу гостей и подать с любимым соусом.

Жареный картофель – частый гость на столах украинцев. Как приготовить ее так, чтобы каждый кусочек был идеально хрустящим? С нашими советами у вас все обязательно получится!

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Как не допустить прилипания картофеля к сковороде

Самый простой способ предотвратить прилипание – это, конечно, добавить жир. Изоляция между сковородой и пищевым продуктом предотвращает слипание. Но масло следует наливать перед жаркой, а не во время жарки.

Вкусная картошка / Фото unsplash

Какие специи сочетаются с картофелем

Тимьян, розмарин, майоран, чеснок и немного мускатного ореха – это все, что вам понадобится для приготовления вкусного и нежного по вкусу картофеля. По возможности следует использовать свежую зелень, тогда блюдо станет ароматным.

Рецепт жареного картофеля

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 8 картофелин;– масло для жарки;– специи для вкуса.

Приготовление:

Чтобы приготовить жареный картофель на сковороде, начните с очистки его от кожуры, вымойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 – 1 сантиметра. Затем разогрейте на сковороде растительное масло и добавьте картофель. Всыпьте специи, перемешайте лопаткой и накройте крышкой. Жарьте на медленном огне, пока картофель не подрумянится и не станет мягким внутри (примерно 15 – 20 минут). Время от времени приподнимайте крышку и перемешивайте картофель.

Его можно приготовить очень быстро: какой прием позволит сваритьв считанные минуты.