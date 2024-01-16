Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде
16 января 2024, 19:56Читати новину українською
Источник:УНИАН
Вкусный жульен можно приготовить даже на сковороде. Чтобы сделать его еще лучше, стоит несколько изменить классический рецепт.
Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса.
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Жюльен с грибами и курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 граммов куриного филе;
– 300 граммов шампиньонов;
– 100 граммов лука;
– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
- Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду.
- После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета.
- Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь.
- Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол.