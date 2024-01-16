Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде

16 января 2024, 19:56
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Источник:

УНИАН

Вкусный жульен можно приготовить даже на сковороде. Чтобы сделать его еще лучше, стоит несколько изменить классический рецепт.

Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса.

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Жюльен с грибами и курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного филе;
– 300 граммов шампиньонов;
– 100 граммов лука;
– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
  2. Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду.
  3. После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета.
  4. Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь.
  5. Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол.

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Автор: Ольга Котів