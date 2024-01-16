Секрет цього жульєну полягає в тому, що під час приготування слід використовувати саме вершки. Адже сметана ніколи не дасть такого ніжного смаку.
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Жульєн з грибами та куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Куряче філе промийте, наріжте невеликими шматочками та обсмажте на олії до напівготовності.
- Цибулю подрібніть, додайте до курки та смажте ще 3 – 4 хвилини. Печериці наріжте великими шматками й теж викладіть на пательню.
- Після того, як випарується волога з грибів, посоліть, поперчіть та готуйте ще 5 – 7 хвилин до золотистого кольору.
- Далі додайте вершки та прогрійте. Натріть сир, посипте ним жульєн, накрийте кришкою та вимкніть вогонь.
- Коли сир розплавиться, страву можна подавати до столу.