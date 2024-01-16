Секрет цього жульєну полягає в тому, що під час приготування слід використовувати саме вершки. Адже сметана ніколи не дасть такого ніжного смаку.

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Жульєн з грибами та куркою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 300 грамів печериць;

– 100 грамів цибулі;

– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Куряче філе промийте, наріжте невеликими шматочками та обсмажте на олії до напівготовності. Цибулю подрібніть, додайте до курки та смажте ще 3 – 4 хвилини. Печериці наріжте великими шматками й теж викладіть на пательню. Після того, як випарується волога з грибів, посоліть, поперчіть та готуйте ще 5 – 7 хвилин до золотистого кольору. Далі додайте вершки та прогрійте. Натріть сир, посипте ним жульєн, накрийте кришкою та вимкніть вогонь. Коли сир розплавиться, страву можна подавати до столу.

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