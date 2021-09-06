Если у вас мало времени, а в холодильнике остался только творог и йогурт – этот рецепт именно для вас. Быстрый, с минимальным количеством ингредиентов и сытный завтрак понравится каждому!
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Подать ленивые вареники можно со свежими ягодами или фруктами, полить сметаной или любимым вареньем – все зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Рецепт ленивых вареников
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ленивые вареники / Фото Інтекс
Приготовление:
- Тщательно перетрите творог через сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте к творогу яйцо, муку и соль.
Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера
- Перемешайте массу и сформируйте из нее небольшие шарики. Запанируйте их в манке.
Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера
- В средней кастрюле доведите воду до кипения и немного подсолите.
Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера
- Отварите сформированные шарики в кипящей воде в течение 3 – 4 минут. Они должны подняться на поверхность воды.
Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера
- Готовые ленивые вареники подавайте к столу со сметаной, йогуртом или медом.
Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера
- Обильно полейте их медом или тростниковым сахаром и посыпьте любимыми ягодами. Приятного аппетита!
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