Якщо у вас обмаль часу, а в холодильнику залишився тільки домашній сир та йогурт – цей рецепт саме для вас. Швидкий, з мінімальної кількості інгредієнтів та ситний сніданок сподобається кожному!

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Подати ліниві вареники можна зі свіжими ягодами чи фруктами, полити сметаною чи улюбленим варенням – все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт лінивих вареників

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Ліниві вареники / Фото Інтекс

Приготування:

  1. Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.
  1. Додайте до сиру яйце, борошно та сіль.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Перемішайте масу та сформуйте з неї невеликі кульки. Запаніруйте їх в манці.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. У середній каструлі доведіть воду до кипіння та трішки підсоліть.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Відваріть сформовані кульки у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин. Вони повинні піднятися на поверхню води.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Готові ліниві вареники подавайте до столу зі сметаною, йогуртом або медом.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Рясно полийте їх медом або тростинним цукром та посипте улюбленими ягодами. Смачного!

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