Якщо у вас обмаль часу, а в холодильнику залишився тільки домашній сир та йогурт – цей рецепт саме для вас. Швидкий, з мінімальної кількості інгредієнтів та ситний сніданок сподобається кожному!

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Подати ліниві вареники можна зі свіжими ягодами чи фруктами, полити сметаною чи улюбленим варенням – все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт лінивих вареників

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Ліниві вареники / Фото Інтекс

Інгредієнти:

– 300 г домашнього сиру;

– дрібка солі;

– 1 ст. л. борошна;

– 1 куряче яйце;

– ванільний цукор на ваш смак.

Додатково:

– 50 г манки;

– 50 мл йогурту;

– 10 г тростинного цукру;

– мед на ваш смак.

Приготування:

Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.

Додайте до сиру яйце, борошно та сіль.



Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

Перемішайте масу та сформуйте з неї невеликі кульки. Запаніруйте їх в манці.



Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

У середній каструлі доведіть воду до кипіння та трішки підсоліть.



Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

Відваріть сформовані кульки у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин. Вони повинні піднятися на поверхню води.



Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

Готові ліниві вареники подавайте до столу зі сметаною, йогуртом або медом.



Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

Рясно полийте їх медом або тростинним цукром та посипте улюбленими ягодами. Смачного!

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