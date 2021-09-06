Проще не бывает: рецепт ленивых вареников от кондитера Лизы Глинской

Не знаете, что приготовить на завтрак? Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных и быстрых в приготовлении ленивых вареников, которые точно придутся по вкусу всей вашей семье.

Если у вас мало времени, а в холодильнике остался только творог и йогурт – этот рецепт именно для вас. Быстрый, с минимальным количеством ингредиентов и сытный завтрак понравится каждому!

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Подать ленивые вареники можно со свежими ягодами или фруктами, полить сметаной или любимым вареньем – все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт ленивых вареников

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Ленивые вареники / Фото Інтекс

– 300 г творога;– щепотка соли;– 1 ст. л. муки;– 1 куриное яйцо;– ванильный сахар на ваш вкус.– 50 г манки;– 50 мл йогурта;– 10 г тростникового сахара;– мед на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно перетрите творог через сито, чтобы не было комочков.

Добавьте к творогу яйцо, муку и соль.



Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

Перемешайте массу и сформируйте из нее небольшие шарики. Запанируйте их в манке.



Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

В средней кастрюле доведите воду до кипения и немного подсолите.



Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

Отварите сформированные шарики в кипящей воде в течение 3 – 4 минут. Они должны подняться на поверхность воды.



Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

Готовые ленивые вареники подавайте к столу со сметаной, йогуртом или медом.



Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

Обильно полейте их медом или тростниковым сахаром и посыпьте любимыми ягодами. Приятного аппетита!

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