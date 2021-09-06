Проще не бывает: рецепт ленивых вареников от кондитера Лизы Глинской

6 сентября 2021 , 17:52
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Не знаете, что приготовить на завтрак? Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных и быстрых в приготовлении ленивых вареников, которые точно придутся по вкусу всей вашей семье.

Если у вас мало времени, а в холодильнике остался только творог и йогурт – этот рецепт именно для вас. Быстрый, с минимальным количеством ингредиентов и сытный завтрак понравится каждому!

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Подать ленивые вареники можно со свежими ягодами или фруктами, полить сметаной или любимым вареньем – все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт ленивых вареников

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Ленивые вареники / Фото Інтекс

Ингредиенты:
– 300 г творога;
– щепотка соли;
– 1 ст. л. муки;
– 1 куриное яйцо;
– ванильный сахар на ваш вкус.
Дополнительно:
– 50 г манки;
– 50 мл йогурта;
– 10 г тростникового сахара;
– мед на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно перетрите творог через сито, чтобы не было комочков.
     
  2. Добавьте к творогу яйцо, муку и соль.


Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

  1. Перемешайте массу и сформируйте из нее небольшие шарики. Запанируйте их в манке.


Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

  1. В средней кастрюле доведите воду до кипения и немного подсолите.


Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

  1. Отварите сформированные шарики в кипящей воде в течение 3 – 4 минут. Они должны подняться на поверхность воды.


Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

  1. Готовые ленивые вареники подавайте к столу со сметаной, йогуртом или медом.


Приготовление ленивых вареников / Скриншот из видео кондитера

  1. Обильно полейте их медом или тростниковым сахаром и посыпьте любимыми ягодами. Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак