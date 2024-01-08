Эта намазка будет иметь вкус, как с грибами. Однако их там совсем нет.

Стоит попробовать Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы

Рецепт вкусной намазки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Очистьте лук и нарежьте кубиками. Отправьте на сковороду с растительным маслом.
  2. Когда он слегка поджарится, добавьте кусочек сливочного масла и жарьте до золотистости. Снимите с огня и немного охладите.
  3. Добавьте лук к сливочному сыру.
  4. Всыпьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу.
  5. Добавьте майонез, хорошо перемешайте и пробуйте.