Эта намазка будет иметь вкус, как с грибами. Однако их там совсем нет.
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Рецепт вкусной намазки
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистьте лук и нарежьте кубиками. Отправьте на сковороду с растительным маслом.
- Когда он слегка поджарится, добавьте кусочек сливочного масла и жарьте до золотистости. Снимите с огня и немного охладите.
- Добавьте лук к сливочному сыру.
- Всыпьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу.
- Добавьте майонез, хорошо перемешайте и пробуйте.