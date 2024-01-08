Эта намазка будет иметь вкус, как с грибами. Однако их там совсем нет.

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Рецепт вкусной намазки

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 луковицы;

– упаковка сливочного сыра;

– соль, перец, зелень по вкусу;

– майонез по вкусу;

– 50 граммов сливочного масла;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Очистьте лук и нарежьте кубиками. Отправьте на сковороду с растительным маслом. Когда он слегка поджарится, добавьте кусочек сливочного масла и жарьте до золотистости. Снимите с огня и немного охладите. Добавьте лук к сливочному сыру. Всыпьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу. Добавьте майонез, хорошо перемешайте и пробуйте.

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