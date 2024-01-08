Ця намазка смакуватиме, як з грибами. Однак їх там зовсім немає.
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Рецепт смачної намазки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Відправте на пательню з олією.
- Коли вона трохи підсмажиться, додайте шматочок вершкового масла і смажте до золотистості. Зніміть з вогню та трохи охолодіть.
- Додайте цибулю до вершкового сиру.
- Всипте подрібнену зелень, сіль та перець до смаку.
- Додайте майонез, добре перемішайте і куштуйте.