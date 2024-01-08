Ця намазка смакуватиме, як з грибами. Однак їх там зовсім немає.

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Рецепт смачної намазки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Відправте на пательню з олією.
  2. Коли вона трохи підсмажиться, додайте шматочок вершкового масла і смажте до золотистості. Зніміть з вогню та трохи охолодіть.
  3. Додайте цибулю до вершкового сиру.
  4. Всипте подрібнену зелень, сіль та перець до смаку.
  5. Додайте майонез, добре перемішайте і куштуйте.