Ця намазка смакуватиме, як з грибами. Однак їх там зовсім немає.

Варто спробувати Кращий, ніж Шуба та вінегрет: приготуйте надзвичайно простий та смачний салат з буряка

Рецепт смачної намазки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 цибулини;

– упаковка вершкового сиру;

– сіль, перець, зелень до смаку;

– майонез до смаку;

– 50 грамів вершкового масла;

– олія.

Приготування:

Почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Відправте на пательню з олією. Коли вона трохи підсмажиться, додайте шматочок вершкового масла і смажте до золотистості. Зніміть з вогню та трохи охолодіть. Додайте цибулю до вершкового сиру. Всипте подрібнену зелень, сіль та перець до смаку. Додайте майонез, добре перемішайте і куштуйте.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачну намазку з оселедця та сиру – вона чудово підійде до сніданку та вечері.