Как с грибами, но нет: рецепт элементарной намазки из 3 ингредиентов
8 января 2024, 16:55Читати новину українською
Источник:tetiana_kvitta
Намазка всегда пригодится в холодильнике. Не обязательно делать ее из печени, ведь можно попробовать сырную.
Эта намазка будет иметь вкус, как с грибами. Однако их там совсем нет.
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Рецепт вкусной намазки
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 4 луковицы;
– упаковка сливочного сыра;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– майонез по вкусу;
– 50 граммов сливочного масла;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
- Очистьте лук и нарежьте кубиками. Отправьте на сковороду с растительным маслом.
- Когда он слегка поджарится, добавьте кусочек сливочного масла и жарьте до золотистости. Снимите с огня и немного охладите.
- Добавьте лук к сливочному сыру.
- Всыпьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу.
- Добавьте майонез, хорошо перемешайте и пробуйте.