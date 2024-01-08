Как с грибами, но нет: рецепт элементарной намазки из 3 ингредиентов

8 января 2024, 16:55
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Источник:

tetiana_kvitta

Намазка всегда пригодится в холодильнике. Не обязательно делать ее из печени, ведь можно попробовать сырную.

Эта намазка будет иметь вкус, как с грибами. Однако их там совсем нет.

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Рецепт вкусной намазки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 луковицы;
– упаковка сливочного сыра;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– майонез по вкусу;
– 50 граммов сливочного масла;
– подсолнечное масло.

Приготовление:

  1. Очистьте лук и нарежьте кубиками. Отправьте на сковороду с растительным маслом.
  2. Когда он слегка поджарится, добавьте кусочек сливочного масла и жарьте до золотистости. Снимите с огня и немного охладите.
  3. Добавьте лук к сливочному сыру.
  4. Всыпьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу.
  5. Добавьте майонез, хорошо перемешайте и пробуйте.
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Автор: Ольга Котів