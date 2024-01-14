Вы можете использовать любое варенье. Главное, чтобы оно было густым.
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Печенье с вареньем
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- В воду насыпьте сахар, влейте растительное масло и все перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и вымешайте тесто. Положите его в холодильник на 10 минут.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на небольшие квадратики. Внутрь каждого положите немного варенья, после чего слепите 2 противоположных угла.
- Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.