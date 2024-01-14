Ви можете використовувати будь-яке варення. Головне, аби воно було густим.

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Печиво з варенням

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 60 мілілітрів води;

– 70 мілілітрів олії;

– 50 грамів цукру;

– 200 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– варення до смаку.

Приготування:

У воду насипте цукор, влийте олію та все перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем і вимішайте тісто. Покладіть його в холодильник на 10 хвилин. Розкачайте тісто в тонкий пласт і поріжте його на невеликі квадратики. В середину кожного покладіть трохи варення, після чого зліпіть 2 протилежні кути. Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

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