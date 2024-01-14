Ви можете використовувати будь-яке варення. Головне, аби воно було густим.

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Печиво з варенням

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. У воду насипте цукор, влийте олію та все перемішайте.
  2. Всипте борошно з розпушувачем і вимішайте тісто. Покладіть його в холодильник на 10 хвилин.
  3. Розкачайте тісто в тонкий пласт і поріжте його на невеликі квадратики. В середину кожного покладіть трохи варення, після чого зліпіть 2 протилежні кути.
  4. Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.