Ви можете використовувати будь-яке варення. Головне, аби воно було густим.
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Печиво з варенням
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- У воду насипте цукор, влийте олію та все перемішайте.
- Всипте борошно з розпушувачем і вимішайте тісто. Покладіть його в холодильник на 10 хвилин.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт і поріжте його на невеликі квадратики. В середину кожного покладіть трохи варення, після чого зліпіть 2 протилежні кути.
- Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.