Это печенье вы испечете не раз: готовим бюджетные "бантики" с вареньем – рецепт без яиц

Попробуйте приготовить вкусное и бюджетное печенье с детства. Эти "бантики" с вареньем понравятся каждому.

Вы можете использовать любое варенье. Главное, чтобы оно было густым.

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Печенье с вареньем

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

– 60 миллилитров воды;– 70 миллилитров подсолнечного масла;– 50 граммов сахара;– 200 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– варенье по вкусу.

Приготовление:

В воду насыпьте сахар, влейте растительное масло и все перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и вымешайте тесто. Положите его в холодильник на 10 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на небольшие квадратики. Внутрь каждого положите немного варенья, после чего слепите 2 противоположных угла. Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.