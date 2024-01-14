Это печенье вы испечете не раз: готовим бюджетные "бантики" с вареньем – рецепт без яиц

14 января 2024, 09:45
Читати новину українською

Источник:

danilchenko_77

Попробуйте приготовить вкусное и бюджетное печенье с детства. Эти "бантики" с вареньем понравятся каждому.

Вы можете использовать любое варенье. Главное, чтобы оно было густым.

Стоит попробовать Это будет лучший сырник в вашей жизни: готовим с изюмом и шоколадом

Печенье с вареньем

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 60 миллилитров воды;
– 70 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 граммов сахара;
– 200 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– варенье по вкусу.

Приготовление:

  1. В воду насыпьте сахар, влейте растительное масло и все перемешайте.
  2. Всыпьте муку с разрыхлителем и вымешайте тесто. Положите его в холодильник на 10 минут.
  3. Раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на небольшие квадратики. Внутрь каждого положите немного варенья, после чего слепите 2 противоположных угла.
  4. Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить настоящую турецкую пахлаву. Для нее даже не нужно замешивать тесто.
Автор: Ольга Котів