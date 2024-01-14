Это печенье вы испечете не раз: готовим бюджетные "бантики" с вареньем – рецепт без яиц
14 января 2024, 09:45Читати новину українською
Источник:danilchenko_77
Попробуйте приготовить вкусное и бюджетное печенье с детства. Эти "бантики" с вареньем понравятся каждому.
Вы можете использовать любое варенье. Главное, чтобы оно было густым.
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Печенье с вареньем
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– 60 миллилитров воды;
– 70 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 граммов сахара;
– 200 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– варенье по вкусу.
Приготовление:
- В воду насыпьте сахар, влейте растительное масло и все перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и вымешайте тесто. Положите его в холодильник на 10 минут.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на небольшие квадратики. Внутрь каждого положите немного варенья, после чего слепите 2 противоположных угла.
- Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.