Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.

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Ингредиенты:

– четверть багета;

– 100 грамм копченого лосося;

– 75 грамм сливочного сыра;

– 10 грамм укропа;

– 1 огурец.

Приготовление:

Нарежьте багет на ломтики. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет. Смажьте их сыром и выложите ломтики семги. Укроп помойте и измельчите. На семгу выложите нарезанный укроп. Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе. Подавайте их сразу после приготовления.

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