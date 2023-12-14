Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.
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Приготовление:
- Нарежьте багет на ломтики.
- Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет.
- Смажьте их сыром и выложите ломтики семги.
- Укроп помойте и измельчите.
- На семгу выложите нарезанный укроп.
- Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе.
- Подавайте их сразу после приготовления.