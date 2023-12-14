Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.

Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Приготовление:

  1. Нарежьте багет на ломтики.
  2. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет.
  3. Смажьте их сыром и выложите ломтики семги.
  4. Укроп помойте и измельчите.
  5. На семгу выложите нарезанный укроп.
  6. Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе.
  7. Подавайте их сразу после приготовления.