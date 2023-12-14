Апетитні закуски – королі будь-якого святкового частування. Канапе з лососем та вершковим сиром вражають не лише простотою приготування, а й своїм витонченим смаком. Це опція, про яку вам точно не доведеться шкодувати.
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Приготування:
- Наріжте багет на скибочки.
- Розігрійте сковороду і обсмажте на ній багет.
- Намажте їх сиром і викладіть скибочки сьомги.
- Кріп помийте і подрібніть.
- На сьомгу викладіть нарізаний кріп.
- Огірок помийте, наріжте скибочками і викладіть поверх канапе.
- Подавайте їх відразу після приготування.