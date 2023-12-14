Апетитні закуски – королі будь-якого святкового частування. Канапе з лососем та вершковим сиром вражають не лише простотою приготування, а й своїм витонченим смаком. Це опція, про яку вам точно не доведеться шкодувати.

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Інгредієнти:

– чверть багета;

– 100 грамів копченого лосося;

– 75 грамів вершкового сиру;

– 10 грамів кропу;

– 1 огірок.

Приготування:

Наріжте багет на скибочки. Розігрійте сковороду і обсмажте на ній багет. Намажте їх сиром і викладіть скибочки сьомги. Кріп помийте і подрібніть. На сьомгу викладіть нарізаний кріп. Огірок помийте, наріжте скибочками і викладіть поверх канапе. Подавайте їх відразу після приготування.

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