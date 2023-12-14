Поражающая подача: рецепт канапе, которые понравятся всем

На праздничном столе всегда поначалу присутствуют легкие закуски. Они должны выглядеть особенно празднично и аппетитно, чтобы задать тон всей трапезе.

Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.

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– четверть багета;– 100 грамм копченого лосося;– 75 грамм сливочного сыра;– 10 грамм укропа;– 1 огурец.

Приготовление:

Нарежьте багет на ломтики. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет. Смажьте их сыром и выложите ломтики семги. Укроп помойте и измельчите. На семгу выложите нарезанный укроп. Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе. Подавайте их сразу после приготовления.

Вкусно и просто: как приготовить