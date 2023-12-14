Поражающая подача: рецепт канапе, которые понравятся всем

14 декабря 2023, 21:05
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Fajne gotowanie

На праздничном столе всегда поначалу присутствуют легкие закуски. Они должны выглядеть особенно празднично и аппетитно, чтобы задать тон всей трапезе.

Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.

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Ингредиенты:
– четверть багета;
– 100 грамм копченого лосося;
– 75 грамм сливочного сыра;
– 10 грамм укропа;
– 1 огурец.

Приготовление:

  1. Нарежьте багет на ломтики.
  2. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет.
  3. Смажьте их сыром и выложите ломтики семги.
  4. Укроп помойте и измельчите.
  5. На семгу выложите нарезанный укроп.
  6. Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе.
  7. Подавайте их сразу после приготовления.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська