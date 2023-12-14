Поражающая подача: рецепт канапе, которые понравятся всем
14 декабря 2023, 21:05Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
На праздничном столе всегда поначалу присутствуют легкие закуски. Они должны выглядеть особенно празднично и аппетитно, чтобы задать тон всей трапезе.
Аппетитные закуски – короли любого праздничного угощения. Канапе с лососем и сливочным сыром поражают не только простотой приготовления, но и изящным вкусом. Это опция, о которой вам точно не придется жалеть.
Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитнымИнгредиенты:
– четверть багета;
– 100 грамм копченого лосося;
– 75 грамм сливочного сыра;
– 10 грамм укропа;
– 1 огурец.
Приготовление:
- Нарежьте багет на ломтики.
- Разогрейте сковороду и обжарьте на ней багет.
- Смажьте их сыром и выложите ломтики семги.
- Укроп помойте и измельчите.
- На семгу выложите нарезанный укроп.
- Огурец помойте, нарежьте ломтиками и выложите поверх канапе.
- Подавайте их сразу после приготовления.