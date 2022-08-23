Натуральний, вміру солодкий домашній зефір на основі персиків – це ще та насолода. Він надзвичайно смачний та сподобається, як дітям, так і дорослим.

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Спробуйте такий варіант улюбленого десерту, доки на ринку ще можна придбати свіжі персики. Якщо ви хочете готувати зефір в не сезон – використайте готове персикове пюре.

Рецепт персикового зефіру

Час: 2 – 8 годин

2 – 8 годин Порції: 7

Інгредієнти для сиропу:

– 75 грамів персикового пюре (200 г персиків);

– 140 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 5 грамів агар-агару;

– помаранчевий барвник (за бажанням).⠀ ⠀

Для меренги:

– 35 грамів яєчного білка;

– дрібка лимонної кислоти;

– 35 грамів цукру. ⠀

Для обсипання:

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів цукрової пудри.

Приготування:

У персиків робимо надріз і повністю занурюємо у киплячу воду на 30 секунд – бланшуємо. Дістаємо, занурюємо у крижану воду і даємо охолонути. Знімаємо шкірку, нарізаємо і пробиваємо блендером до стану пюре. Уварюємо до легкого загущення (або можна взяти готове персикове пюре без цукру).

До персикового пюре, що вийшло, додаємо 140 грамів цукру, воду, агар-агар, барвник і перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Трохи зменшуємо вогонь і, помішуючи, тримаємо на плиті 4 – 5 хвилин.⠀

Як тільки сироп довели до кипіння, до яєчного білка додаємо лимонну кислоту і починаємо збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипаємо 35 грамів цукру та збиваємо практично до стійких піків.

Продовжуємо збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп (якщо є термометр - температура сиропу повинна бути 104 – 106 градусів). Після того, як влили весь сироп, збиваємо на максимальній потужності міксера пару хвилин, до густої та щільної маси.

Швидко кладемо масу в кондитерський мішок із насадкою та відсаджуємо половинки зефіру на пергамент. Залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на ніч. ⠀ ⠀

Поєднуємо 2 половинки зефіру та обсипаємо сумішшю з цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігаємо у закритому контейнері до 2-х тижнів.

Смачного!