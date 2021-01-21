Приготовьте очень простой, но вкусный пирог с яблоками – шарлотку для родных и гостей. Мы уверены, что они будут в восторге, как и вы!

Smachno News подготовил для вас вкусный и главное легкий в приготовлении рецепт яблочной шарлотки. Нежное тесто с кисленькими нотками яблок – что еще надо для настоящего наслаждения дома? Ну, разве что чашечка ароматного кофе или чая.

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Шарлотка считается одним из самых популярных домашних выпечек на скорую руку, но не забывайте о том, что нужно всегда придерживаться правильных пропорций, чтобы не испортить ее.

Рецепт домашней шарлотки

Ингредиенты:

– 4 шт. яблок;

– 100 г муки;

– 100 г сахара;

– 4 шт. куриных яиц;

– 1 ч. л разрыхлителя;

– 2 ст. л сахарной пудры со вкусом ванили;

– 1 ч. л ванильного сахара.

Как приготовить яблочную шарлотку