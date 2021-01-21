Простой рецепт шарлотки с яблоками: вкусная и легкая в приготовлении домашняя выпечка
Приготовьте очень простой, но вкусный пирог с яблоками – шарлотку для родных и гостей. Мы уверены, что они будут в восторге, как и вы!
Smachno News подготовил для вас вкусный и главное легкий в приготовлении рецепт яблочной шарлотки. Нежное тесто с кисленькими нотками яблок – что еще надо для настоящего наслаждения дома? Ну, разве что чашечка ароматного кофе или чая.
Читайте также Рецепт торта Наполеон от мамы шеф-повара Владимира Ярославского
Шарлотка считается одним из самых популярных домашних выпечек на скорую руку, но не забывайте о том, что нужно всегда придерживаться правильных пропорций, чтобы не испортить ее.
Рецепт домашней шарлотки
Как приготовить яблочную шарлотку
- Тщательно помойте яблоки, удалите плодоножку и семена. Нарежьте яблоки тоненькими ломтиками.
- Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель.
- В глубокой миске взбейте в пышную пену яйца с сахарной пудрой. Уменьшите скорость миксера на 1 и небольшими порциями добавляйте к яичной массе муку с разрыхлителем.
- По консистенции ваше тесто должно напоминать густую сметану и быть однородным.
- Форму для выпекания шарлотки смажьте сливочным маслом, на дно выложите кусочки яблок и залейте тестом.
- Выпекайте шарлотку в разогретой до 170 градусов духовке в течение 30-35 минут.
- Готовую шарлотку выньте из формы и переложите на решетку, чтобы она полностью остыла. Посыпьте готовый пирог сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью