Приготуйте надзвичайно простий, але смачний пиріг з яблуками – шарлотку, для рідних та гостей. Ми впевнені, що вони будуть у захваті, які ви!

Smachno News підготував для вас смачний та головне легкий у приготуванні рецепт яблучної шарлотки.

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Ніжне тісто з кисленькими нотками яблук, що ще треба для справжньої насолоди вдома? Ну хіба, що філіжанка ароматної кави або чаю.

Шарлотка вважається однією із найпопулярніших домашніх випічок на швидку руку, але не забувайте про те, що потрібно завжди дотримуватися правильних пропорцій, щоб не зіпсувати її.

Рецепт домашньої шарлотки

Інгредієнти:

– 4 шт. яблук;

– 100 г борошна;

– 100 г цукру;

– 4 шт. курячих яєць;

– 1 ч. л розпушувачу;

– 2 ст. л цукрова пудра зі смаком ванілі;

– 1 ч. л ванільного цукру.

Як приготувати яблучну шарлотку