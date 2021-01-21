Простий рецепт шарлотки з яблуками: смачна та легка у приготуванні домашня випічка
Приготуйте надзвичайно простий, але смачний пиріг з яблуками – шарлотку, для рідних та гостей. Ми впевнені, що вони будуть у захваті, які ви!
Smachno News підготував для вас смачний та головне легкий у приготуванні рецепт яблучної шарлотки.
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Ніжне тісто з кисленькими нотками яблук, що ще треба для справжньої насолоди вдома? Ну хіба, що філіжанка ароматної кави або чаю.
Шарлотка вважається однією із найпопулярніших домашніх випічок на швидку руку, але не забувайте про те, що потрібно завжди дотримуватися правильних пропорцій, щоб не зіпсувати її.
Рецепт домашньої шарлотки
Як приготувати яблучну шарлотку
- Ретельно помийте яблука, видаліть плодоніжку та насіння. Наріжте яблука тоненькими скибочками.
- Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач.
- У глибокій мисці збийте в пишну піну яйця з цукровою пудрою. Зменште швидкість міксера на 1 та невеликими порціями додавайте до яєчної маси борошно з розпушувачем.
- За консистенцією ваше тісто повинне нагадувати густу сметану та бути однорідним.
- Форму для випікання шарлотки змастіть вершковим маслом, на дно викладіть шматочки яблук та залийте тістом.
- Випікайте шарлотку у розігрітій до 170 градусів духовці протягом 30-35 хвилин.
- Готову шарлотку вийміть з форми та перекладіть на решітку, щоб вона повністю охолола. Посипте готовий пиріг цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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