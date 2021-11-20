О том, как приготовить вкусный тыквенный пирог, рассказывает шеф-повар Джесс Мерфи.

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На приготовление блюда уйдет минимум усилий.

Что известно о Мерфи

Женщина работает шеф-поваром в своем ресторане Каи в Голвее, Ирландия. Джесс соавтор издания Irish Times, где регулярно публикует новые рецепты. В 2017 году Мерфи признали лучшим шеф-поваром Ирландии.

Гарбузовий пиріг

Тыквенный пирог от шеф-повара / Фото Джесс Мерфи

Что нужно для пирога

Мерфи предлагает взять для будущего блюда следующие ингредиенты:

Для начинки:

  • 300 граммов тыквенного пюре
  • 500 граммов сливок
  • 8 яиц
  • 300 граммов сахарной пудры
  • ½ чайной ложки молотой корицы
  • ½ чайной ложки молотого имбиря
  • ½ чайной ложки молотого мускатного ореха
  • ½ чайной ложки молотой гвоздики

Для теста:

  • 120 граммов сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 250 граммов муки
  • 125 грамм масла комнатной температуры
  • 1 яйцо

Інгредієнти для пирога

Подготовьте ингредиенты / Фото Unsplash

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Приготовление пирога

  • Для теста перемешайте масло и сахарную пудру лопаткой или ложкой. Делайте это в большой миске. Смешивайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте яйцо и перемешайте все вилкой. После этого добавьте муку и размешайте вилкой, чтобы не осталось комочков.
  • Выложите тесто на чистую поверхность и месите его до однородной консистенции. Затем заверните тесто в пакет и оставьте в холодильнике минимум на час.
    Когда тесто остынет, дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Оно должно остаться прохладным.

  • Слегка посыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметр. Чтобы скалка не приставала к тесту, можно положить на него пергаментную бумагу.

  • Подготовьте форму для пирога – смажьте ее сливочным маслом и выложите в нее тесто. Обратите внимание на размер раскатанного теста – оно должно быть больше формы. Сделайте его побольше, чтобы покрыть бока формы. Не растягивайте тесто, а осторожно обработайте края.
    Основание теста проколите несколько раз вилкой. Если у вас остались остатки теста, то их можно оставить для украшения пирога.

  • Порежьте тыкву и очистите мякоть от семян. Если у тыквы жесткая кожура – обрежьте ее. Уложите кусочки тыквы на противень и поставьте в духовку на 180 градусов примерно на полчаса. После этого раздавите печеную тыкву, чтобы получилось пюре и дайте немного остыть.
    К тыквенному пюре добавьте яйца, сахарную пудру и специи.

  • Заполните форму с тестом начинкой. Оставшееся тесто можно сформировать в фигурки или просто положить сверху блюда. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда пирог на 25 минут.
  • Достаньте пирог и дайте ему немного остыть. Разрежьте и подавайте теплым или холодным. Приятного аппетита!
    Гарбузовий пиріг

Вариант сервировки / Фото Unsplash