Про те, як приготувати смачний гарбузовий пиріг, розповідає шеф-кухарка Джесс Мерфі.
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На приготування страви знадобиться мінімум зусиль.
Що відомо про МерфіЖінка працює шеф-кухаркою у власному ресторані Каі в Голвеї, Ірландія. Джесс є співавторкою видання Irish Times, де регулярно публікує нові рецепти. У 2017 році Мерфі визнали найкращою шеф-кухаркою Ірландії.
Гарбузовий пиріг від шеф-кухарки / Фото Джесс Мерфі
Що потрібно для пирога
Мерфі пропонує взяти для майбутньої страви такі інгредієнти:
Для начинки:
- 300 грамів гарбузового пюре
- 500 грамів вершків
- 8 яєць
- 300 грамів цукрової пудри
- ½ чайної ложки меленої кориці
- ½ чайної ложки меленого імбиру
- ½ чайної ложки меленого мускатного горіха
- ½ чайної ложки меленої гвоздики
Для тіста:
- 120 грамів цукрової пудри
- Дрібка солі
- 250 грамів борошна
- 125 грамів масла кімнатної температури
- 1 яйце
Підготуйте інгредієнти / Фото Unsplash
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Приготування пирога
- Для тіста перемішайте масло та цукрову пудру за допомогою лопатки чи ложки. Робіть це у великій мисці. Змішуйте, поки тісто не стане однорідним. Додайте яйце та перемішайте все виделкою. Після цього додайте борошно та розмішайте виделкою, щоб не залишилося грудочок.
- Викладіть тісто на чисту поверхню та місіть його до однорідної консистенції. Потім загорніть тісто у пакет та лишіть у холодильнику мінімум на годину.
Коли тісто остигне, дайте йому розм’якнути за кімнатної температури. Воно має лишитися прохолодним.
- Трохи посипте стіл борошном та розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметр. Щоб скалка не приставала до тіста, можна покласти на нього пергаментний папір.
- Підготуйте форму для пирога – змастіть її вершковим маслом та викладіть у неї тісто. Зверніть увагу на розмір розкачаного тіста – воно має бути більшим за форму. Зробіть його більшим, щоб покрити боки форми. Не розтягуйте тісто, а обережно обробіть краї.
Основу тіста проколіть кілька разів виделкою. Якщо у вас лишилися залишки тіста, їх можна лишити для прикраси пирога.
- Поріжте гарбуз та очистіть м’якуш від насіння. Якщо у гарбуза тверда шкірка – обріжте її. Покладіть шматочки гарбуза на лист та поставте у духовку на 180 градусів приблизно на пів години. Після цього роздавіть печений гарбуз, щоб вийшло пюре та дайте трохи охолонути.
До гарбузового пюре додайте яйця, цукрову пудру та спеції.
- Наповніть форму з тістом начинкою. Тісто, яке лишилося, можна сформувати у фігурки чи просто покласти зверху страви. Розігрійте духовку до 170 градусів та помістіть туди пиріг на 25 хвилин.
- Дістаньте пиріг та дайте йому трохи остигнути. Розріжте та подавайте теплим або холодним. Смачного!
Варіант сервірування / Фото Unsplash