Про те, як приготувати смачний гарбузовий пиріг, розповідає шеф-кухарка Джесс Мерфі.

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На приготування страви знадобиться мінімум зусиль.

Що відомо про Мерфі Жінка працює шеф-кухаркою у власному ресторані Каі в Голвеї, Ірландія. Джесс є співавторкою видання Irish Times, де регулярно публікує нові рецепти. У 2017 році Мерфі визнали найкращою шеф-кухаркою Ірландії.

Гарбузовий пиріг від шеф-кухарки / Фото Джесс Мерфі

Що потрібно для пирога

Мерфі пропонує взяти для майбутньої страви такі інгредієнти:

Для начинки:

300 грамів гарбузового пюре

500 грамів вершків

8 яєць

300 грамів цукрової пудри

½ чайної ложки меленої кориці

½ чайної ложки меленого імбиру

½ чайної ложки меленого мускатного горіха

½ чайної ложки меленої гвоздики

Для тіста:

120 грамів цукрової пудри

Дрібка солі

250 грамів борошна

125 грамів масла кімнатної температури

1 яйце

Підготуйте інгредієнти / Фото Unsplash

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Приготування пирога

Для тіста перемішайте масло та цукрову пудру за допомогою лопатки чи ложки. Робіть це у великій мисці. Змішуйте, поки тісто не стане однорідним. Додайте яйце та перемішайте все виделкою. Після цього додайте борошно та розмішайте виделкою, щоб не залишилося грудочок.





Викладіть тісто на чисту поверхню та місіть його до однорідної консистенції. Потім загорніть тісто у пакет та лишіть у холодильнику мінімум на годину.

Коли тісто остигне, дайте йому розм’якнути за кімнатної температури. Воно має лишитися прохолодним.





на чисту поверхню та місіть його до однорідної консистенції. Потім загорніть тісто у пакет та лишіть у холодильнику мінімум на годину. Коли тісто остигне, дайте йому розм’якнути за кімнатної температури. Воно має лишитися прохолодним. Трохи посипте стіл борошном та розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметр . Щоб скалка не приставала до тіста, можна покласти на нього пергаментний папір.





до товщини приблизно . Щоб скалка не приставала до тіста, можна покласти на нього пергаментний папір. Підготуйте форму для пирога – змастіть її вершковим маслом та викладіть у неї тісто. Зверніть увагу на розмір розкачаного тіста – воно має бути більшим за форму. Зробіть його більшим, щоб покрити боки форми. Не розтягуйте тісто, а обережно обробіть краї.

Основу тіста проколіть кілька разів виделкою. Якщо у вас лишилися залишки тіста, їх можна лишити для прикраси пирога.





– змастіть її вершковим маслом та викладіть у неї тісто. Зверніть увагу на розмір розкачаного тіста – воно має бути більшим за форму. Зробіть його більшим, щоб покрити боки форми. Не розтягуйте тісто, а обережно обробіть краї. Основу тіста проколіть кілька разів виделкою. Якщо у вас лишилися залишки тіста, їх можна лишити для прикраси пирога. Поріжте гарбуз та очистіть м’якуш від насіння. Якщо у гарбуза тверда шкірка – обріжте її. Покладіть шматочки гарбуза на лист та поставте у духовку на 180 градусів приблизно на пів години. Після цього роздавіть печений гарбуз, щоб вийшло пюре та дайте трохи охолонути.

До гарбузового пюре додайте яйця, цукрову пудру та спеції.





та очистіть м’якуш від насіння. Якщо у гарбуза тверда шкірка – обріжте її. Покладіть шматочки гарбуза на лист та поставте у духовку на 180 градусів приблизно на пів години. Після цього роздавіть печений гарбуз, щоб вийшло пюре та дайте трохи охолонути. До гарбузового пюре додайте яйця, цукрову пудру та спеції. Наповніть форму з тістом начинкою. Тісто, яке лишилося, можна сформувати у фігурки чи просто покласти зверху страви. Розігрійте духовку до 170 градусів та помістіть туди пиріг на 25 хвилин.





з тістом начинкою. Тісто, яке лишилося, можна сформувати у фігурки чи просто покласти зверху страви. Розігрійте духовку до 170 градусів та помістіть туди пиріг на 25 хвилин. Дістаньте пиріг та дайте йому трохи остигнути. Розріжте та подавайте теплим або холодним. Смачного!



Варіант сервірування / Фото Unsplash