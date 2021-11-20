Про те, як приготувати смачний гарбузовий пиріг, розповідає шеф-кухарка Джесс Мерфі.

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На приготування страви знадобиться мінімум зусиль.

Що відомо про Мерфі

Жінка працює шеф-кухаркою у власному ресторані Каі в Голвеї, Ірландія. Джесс є співавторкою видання Irish Times, де регулярно публікує нові рецепти. У 2017 році Мерфі визнали найкращою шеф-кухаркою Ірландії.

Гарбузовий пиріг

Гарбузовий пиріг від шеф-кухарки / Фото Джесс Мерфі

Що потрібно для пирога

Мерфі пропонує взяти для майбутньої страви такі інгредієнти:

Для начинки:

  • 300 грамів гарбузового пюре
  • 500 грамів вершків
  • 8 яєць
  • 300 грамів цукрової пудри
  • ½ чайної ложки меленої кориці
  • ½ чайної ложки меленого імбиру
  • ½ чайної ложки меленого мускатного горіха
  • ½ чайної ложки меленої гвоздики

Для тіста:

  • 120 грамів цукрової пудри
  • Дрібка солі
  • 250 грамів борошна
  • 125 грамів масла кімнатної температури
  • 1 яйце

Інгредієнти для пирога

Підготуйте інгредієнти / Фото Unsplash

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Приготування пирога

  • Для тіста перемішайте масло та цукрову пудру за допомогою лопатки чи ложки. Робіть це у великій мисці. Змішуйте, поки тісто не стане однорідним. Додайте яйце та перемішайте все виделкою. Після цього додайте борошно та розмішайте виделкою, щоб не залишилося грудочок.

  • Викладіть тісто на чисту поверхню та місіть його до однорідної консистенції. Потім загорніть тісто у пакет та лишіть у холодильнику мінімум на годину.
    Коли тісто остигне, дайте йому розм’якнути за кімнатної температури. Воно має лишитися прохолодним.

  • Трохи посипте стіл борошном та розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметр. Щоб скалка не приставала до тіста, можна покласти на нього пергаментний папір.

  • Підготуйте форму для пирога – змастіть її вершковим маслом та викладіть у неї тісто. Зверніть увагу на розмір розкачаного тіста – воно має бути більшим за форму. Зробіть його більшим, щоб покрити боки форми. Не розтягуйте тісто, а обережно обробіть краї.
    Основу тіста проколіть кілька разів виделкою. Якщо у вас лишилися залишки тіста, їх можна лишити для прикраси пирога.

  • Поріжте гарбуз та очистіть м’якуш від насіння. Якщо у гарбуза тверда шкірка – обріжте її. Покладіть шматочки гарбуза на лист та поставте у духовку на 180 градусів приблизно на пів години. Після цього роздавіть печений гарбуз, щоб вийшло пюре та дайте трохи охолонути.
    До гарбузового пюре додайте яйця, цукрову пудру та спеції.

  • Наповніть форму з тістом начинкою. Тісто, яке лишилося, можна сформувати у фігурки чи просто покласти зверху страви. Розігрійте духовку до 170 градусів та помістіть туди пиріг на 25 хвилин.

  • Дістаньте пиріг та дайте йому трохи остигнути. Розріжте та подавайте теплим або холодним. Смачного!

Гарбузовий пиріг

Варіант сервірування / Фото Unsplash